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Кремль хотів перехопити повістку, але повістка перехопила його

Сергій КлимовськийСергій Климовський

Кремль хотів перехопити повістку, але повістка перехопила його
Кремль хотів перехопити повістку, але повістка перехопила його

Поява "путіна" в ефірі менш ніж за добу до початку саміту миру у Швейцарії із заявою про нього та російсько-українську війну була відчайдушною спробою кремлівців перехопити повістку чи іншими словами – перетягнути ковдру на себе. Спробою дуже безглуздою, але російською логічною.

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В кремле решили, если на саммит не позвали, то явимся виртуально без приглашения и первыми произнесём речь. В результате лицо, похожее на путина, доставили в МИД и там оно больше часа читало речь о внешней политике РФ. Лавров услужливо сказал "путину", что рад видеть его в МИД, и что по такому случаю он собрал в зале сотрудников, а также коллег из администрации "путина", правительства и Думы.

На счёт рад лавров соврал, зато правдоподобно звучала его фраза: "В приоритетном порядке наращиваем связи со странами Мирового большинства, Глобального Юга и Востока. Соответственно, осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на наиболее востребованные направления в новых геополитических условиях".

Так как "путин" не спросил, когда будут открыты офисы МИД на других планетах и установлены связи со Вселенским, а не только с Мировым большинством, то лавров продолжил отчитываться о проделанной работе, и доложил о крупном достижении: "МИД учредил свои представительства в Донецке и Луганске и укрепил возможности Представительства в Симферополе". Лавров явно не считает эти регионы Украины частью РФ.

Лицо, похожее на "путина", это нисколько не смутило, оно даже не поинтересовалось как именно укрепились возможности представительства РФ в Симферополе. Лицо пришло не лаврова послушать, а свой реферат зачитать, поэтому было безучастно к пурге лаврова. Если лавров говорит, что укрепились в Симферополе, то значит так надо, и Глобальный Восток существует. Оруэлловская картинка, но ничего придумывать не надо, достаточно просто зайти на сайт ведомства лаврова.

В конце своего краткого отчёта лавров деликатно спросил: "Разрешите передать Вам слово". "Спасибо большое", – радостно ответило лицо, похожее на "путина", довольное тем, что хотя бы лавров даёт ему слово, которого его лишили в Швейцарии. После этого понеслось про многополярный мир без Украины, Европы, Америки, Австралии и Азии. Де-факто, это была речь, которую в Швейцарии озвучили бы "путин", лавров или кто-то другой, если бы их туда пригласили.

Но не пригласили, так как за десять лет всем надоели эти бредни Москвы. Глобальное большинство, как выражается лавров, окончательно устало от его лжи и РФ. Устали даже те, кто морально готов к педагогическим диалогам с каннибалом, жарящим их на вертеле. От РФ действительно все глобально устали.

В речи, которую можно уверенно назвать "История болезни РФ с 2000 г. и по текущий момент" всё было как обычно, – чего-то больше, чем обычно, чего-то меньше. Совсем не была раскрыта роль австрийского генштаба в придумывании Украины и куда-то делись половцы с печенегами. Существование Украины уже не ставилось под сомнение, но исчез Израиль вместе с Палестиной, а также Индия с Арменией. Эпохальными событиями, изменившими ход истории, были объявлены пять волн расширения НАТО и "неизвестные снайперы" на Майдане. В общем, Столтенберг и "безымянные" снайперы – это те, из-за кого мировая история пошла шкеребенть.

Новым в речи было слово "сервитут", досели никем из кремлёвцев не употреблявшееся, и взятое из лексикона европейских историков-медиевистов. Кроме них никто этим словом не пользуется. "Путин" постеснялся сказать, что хочет цап-царап у Украины Херсонскую и Запорожскую область, чтобы иметь "коридор" в Крым. Поэтому произнёс "в целом не не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями, однако при условии, что россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом".

Так как прочная сухопутная и есть цап-царап, а такое произносить нельзя, обращаясь к саммиту мира, то "путин" уточнил, что это за связь – "То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут – юридически оформленное право доступа россии на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение". Теперь все на расеи будут заучивать слово сервитут.

Лавров не просто так доложил об открытии им представительств в Донецке, Луганске и Симферополе. Его предупредили, четыре области придётся вернуть Украине, а за Крым будем пробовать торговаться и просить сервитут. Если добавить к этому выступление в тот же день москальковой, сообщившей, что 450 украинских военнопленных хотят вернуться на родину и она не будет этому препятствовать, то туман ещё больше рассеется. Если добавить, что лавров назначил на 20 июня в пресс-центре МИД брифинг львовой-беловой о детях Сирии, Африки, СНГ и Абхазии, то станет совсем ясно, – в кремле готовы выполнить три украинских, а теперь уже и глобальных условия саммита мира, чтобы с ним начали официальные переговоры. Поэтому отправляют львову-белову, на которую с "путиным" есть ордер об аресте МУС, рассказать, что она детей в Украине массово не похищала. Просто дети стали сиротами в результате российских бомбардировок, как и в Сирии, и добрая львова-белова не могла пройти мимо. "Добрая" русская душа – сначала убьём родителей, получим сирот, и затем будем их спасать.

Взамен "путин" просил отменить деколонизацию РФ, снять все санкции, и ничего у РФ не конфисковывать в счёт погашения ущерба, нанесенного ею всем. Поэтому очень много говорил о глобальной архитектуре безопасности и о гарантиях для РФ.

Именно всем, а не только Украине, так как 7 июня немецкая компания Uniper получила решение арбитража, что компания "Газпром экспорт" должна уплатить ей 13 млрд. евро за невыполнение контрактов. Решений суда об украденных РФ у Ирландии самолётах пока нет, но будут, а датчане требуют компенсации за украденные у них активы в пивоварнях "Балтики". Так что, те 486 млрд. долларов, в которые саммит "Семёрки" оценил 14 июня ущерб, нанесенный на данный момент Украине, это только основание айсберга.

Кстати, Курилы придётся вернуть Японии и с Кёнигсбергом – Кролевцов тоже что-то решать. Его демилитаризация обязательно будет в повестке переговоров, нравится или не нравится это кремлёвцам. Президент Финляндии Александр Стубб вспомнил на саммите своего отца, родившегося в 1935 г. в городе Кякисалми, переименованном русскими в Приозёрск после оккупации, и его военное детство. Как говорится, никто не забыт, ничто не забыто. Финляндия может нарисовать РФ формулу – верни или плати. Для поднятия настроения кремлёвцам Ермак и Зеленский заявили во время саммита, что готовы осенью на следующем саммите в Саудовской Аравии начать с ними переговоры, если те выполнят к этому времени все три решения саммита мира. Ермак даже пообещал найти удобный формат приглашения РФ на эту встречу.

Можно сказать, мечты сбываются. В 2014 г. кремлёвцы после оккупации и аннексии Крыма громко мечтали вслух о Ялте-2 для юридического оформления захватов в Украине. Под Ялтой-1 они имели ввиду раздел мира в 1945 г. Они даже были согласны пригласить в Ливадийский дворец на Ялту-2 Великобританию, а не только США, чтобы полностью реконструировать обстановку. Подражали в этом поискам Гитлером в 1940 г. вагона, где в 1918 г. Франция приняла капитуляцию у Германии. Позже снисходительно согласились пригласить на Ялту-2 постоянных членов Совбез ООН – Францию и Китай.

Теперь кремлёвцев обещают пригласить на саммит в Саудовскую Аравию, где будет не пять членов Совбеза ООН, а большинство государств мира. При условии выполнения ими решений саммита в Швейцарии, и что представитель РФ не будет нести обычный бред, а будет чётко отвечать на вопросы. Поэтому логично поднятие темы о формате участия в нём РФ, а Олаф Шольц блестяще продемонстрировал знаменитый немецкий практицизм, когда заявил, что прекращение огня без дорожной карты вывода войск РФ – это пустое и легитимизация оккупации части Украины.

Раздела мира как в Ялте в 1945 г. не будет по многим причинам. В том числе и из-за стремления многих государств создать глобальную архитектуру безопасности, поскольку потсдамско-ялтинскую систему в 1950 г. разрушил Сталин, начав Корейскую войну. В 1975 г. на саммите в Хельсинки её восстановили в пределах Европы, договорившись о неизменности границ на континенте. Но эти договорённости не распространялись на другие континенты. Как результат советская оккупация Афганистана в 1979 г., война Ирака с Ираном в 1980-1988 гг. и захват в 1990 г. Кувейта иракской армией. Москва, оккупировав Крым и часть востока Украины, нарушила Хельсинское соглашение и принесла сначала войну в Европу, затем в Сирию и в Африку.

Поэтому вопреки ожиданиям Москвы на саммите в Саудовской Аравии будет много государств Африки. Но этот саммит не станет заключительным в цепочке международных конференций по глобальной безопасности. Такие встречи продолжатся и после него, и по всей видимости в этом процессе самораспустится или будет кардинально реформирована ООН.

Речь "путина" в МИД, заявление москальковой, на которое уже отреагировал Лубинец, и предстоящее самооправдание львовой-беловой, где она будет просить МУС отменить ордер об её аресте, – это первые показатели того, что кремлёвцы начинают искать способ откатить всё назад. Причина – грозящие РФ катастрофы и большие сомнения кремлёвцев, что они смогут их преодолеть. Основной вопрос, который сейчас решают кремлёвцы – это то, насколько глубоко и как надолго можно позволить себе дальнейшее погружение РФ в состояние коллапса.

Запрет США московской бирже пользоваться долларом поколебал их самоуверенность. Кремлёвцы три года активно требовали от Китая и БРИКС отказаться от доллара, и о чудо – США пошли навстречу. Но вместо того, чтобы радоваться, в Москве валютная паника, а кремль обещает, что и дальше будет пользоваться долларом, несмотря на запрет.

Зрелище, которое заставляет всех партнёров РФ, за исключением КНДР, задать себе простой вопрос – можно ли в чём-то доверять русским? В результате Хамас отказался вернуть ко дню расеи агентов ФСБ – Лобанова и Труфанова, чтобы этим заставить РФ выполнить какие-то обещания. Если Хамас так страхуется, то что говорить о других.

В Армении тоже поняли, РФ – это корабль обречённых, и Пашинян де-факто прекратил дипотношения с Беларусью до падения режима лукашенко. Москве пообещал отдельно сообщить, когда Армения выйдет из ОДКБ. Лукашенко растеряно пускает бульбашки, а кремль готовится уговаривать Пашиняна не горячиться, а тот любит, когда уговаривают. Уговаривать придётся не только Пашиняна, но и других, включая Китай, и по многим темам. Вопрос, выдержит ли уговоры бюджет РФ и как долго, с уточнением, что рубль мало кому в мире нужен, и это не единственный инструмент, которым Москву толкают к выполнению до осени решений саммита мира в Швейцарии.

Участники саммита надеются, что если продолжить подталкивать, то кремлёвцы всё к осени сделают. Поэтому глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предусмотрительно не поехал на саммит, – готовится к переговорам по возврату Запорожской АЭС под контроль Украины. Гросси хочет выглядеть технократом без эмоций.

В свою очередь кремлёвцы начали опять изучать вопрос о транзите "путина" в гроб или в Гаагу и полном ребрендинге РФ с целью уменьшить свои издержки на переговорах. В этом аспекте речь в МИД лица, похожего на "путина", идентична советской схеме, когда начальник топал ногами и кричал, что сгноит, но не подпишет заявление, а после санкций подписывал и делал вид, что ничего не было.

Джерело:facebook.com

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