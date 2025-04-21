Кремль готує останній ривок до осені

Друзі, 18 квітня у ЗМІ фактично передали мирний план, який Адміністрація Білого дому пропонує Європі. І, відповідно, Україні та Росії. План не новий, він був озвучений Заходом ще рік тому за Байдена.

Сьогоднішня лінія бойового зіткнення стає тимчасовим кордоном, бойові дії зупиняються на ній. Юридично окуповані Росією території ніхто не визнає, але частково знімають санкції.

Отже, США виступають із такою ініціативою. Європа (із застереженнями і не вся) швидше згодна. Україна? Можливо, як тимчасове рішення. У всякому разі, офіційної позиції поки що ніхто не озвучив. Але й категоричної відмови теж.

А я нагадаю, коли Віткофф заговорив про можливість передачі Росії чотирьох областей цілком – Зеленський виступив особисто і швидко. Ключове питання – чи згодна Росія на такий сценарій. Це важливо тому що саме Москва ініціатор агресії і саме вони продовжують агресивну війну

З одного боку, у Кремлі сидять реалісти. Вони вже розуміють, що якщо операція "Київ за три дні" триває три роки і не дає результату – щось пішло не так. Ресурсів на окупацію України немає. Перемогти ЗСУ не змогли і не зможуть.

Захід не злився. Техніка закінчується, залежність від китайських грошей і поставок бк, та й бронетехніки з КНДР критична. Фонд національного добробуту худне, фінансові ресурси кричать про те, що до кінця 2025 року потрібно зупинитися. Але!

Яких цілей так званої "СВО" досягла Росія на фронті? Денацифікація, демілітаризація, "звільнення споконвічно російських" Донбасу, Одеси, Харкова? Зміна режиму в Києві? Ліквідація ЗСУ і придушення опору заради демонстрації сили і непереможності "другої армії світу"? Ні. Нічого не досягли.

І як виходити з війни? Тільки отримавши хоча б частину цих "хотілок" у процесі переговорів. Чотири області цілком. Скорочення чисельності ЗСУ, а також кількості ракет-літаків-танків-арти. Ухвалення частини законів у Верховній Раді під диктовку Москви. Нічого цього у проєкті мирної угоди немає. Висновок – Росія не захоче підписувати мирний договір. Тому що не виграє від цього нічого.

Патова ситуація. Взяти необхідне силою Кремль не може. Отримати в процесі переговорів такі поступки – теж. Торгуватися не виходить, воювати безперспективно. Яких дій нам чекати?

Думаю, рішення буде гібридним. Встановлено терміни, протягом яких Росія спробує домогтися своїх цілей або посилення переговорних позицій. Реальні терміни.

Найімовірніше до середини осені або зими. На більше може не вистачити ресурсів. І у цей часовий відрізок "у топку війни" буде кинуто все можливе.

На нас чекають найважчі місяці на фронті. Противник кидатиме в бій усе, що є. Економити і берегти щось немає сенсу. На нас чекають максимальні удари по інфраструктурі та мирних містах. Це теж важливий на їхню думку елемент підготовки до переговорів.

Економити, повторюю, не будуть. Дотримуватися якихось правил – тим більше. Вони намагатимуться за будь-яку ціну вичавити за пів року максимум із ситуації. Максимум. Щоб зрушити лінію фронту на свою користь, а також забезпечити сильніші позиції для торгівлі навколо деталей мирної угоди.

Ну а наше завдання – вистояти. І як показали останні дні з активними спробами наступу на Запорізькому і Покровському напрямку – ми вистоїмо.

І навіть постараємося, щоб до моменту реальних переговорів Москва була у гіршому становищі, ніж зараз.

У нас для цього є практично все необхідне.

Головне – не протекти психологічно і не втратити віру у себе.