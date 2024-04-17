Кого з жінок можуть призвати на службу з новим законом про мобілізацію

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, який вносить ряд суттєвих змін до правил призову на військову службу.

Важливо зазначити, що це лише короткий опис основних положень нового закону про мобілізацію. Для отримання більш детальної інформації рекомендується ознайомитися з повним текстом закону.

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Що стосується жінок, ось основні моменти:

Жінок можуть мобілізувати лише за їх згодою. Це означає, що примусове притягнення жінок до війська є незаконним.

На військовий облік мають стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Це стосується жінок віком від 18 до 60 років, яких визнають придатними до служби за станом здоров'я.

Жінки, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, можуть стати на облік добровільно.

Жінки можуть проходити базову військову підготовку, але також лише добровільно. Це загальновійськова і фахова підготовка, яка триває 3 місяці.

Під час мобілізації жінки, які пройшли базову підготовку, не будуть призиватися до війська, поки не досягнуть 25 років.

Жінки, які вже вступили на службу, можуть звільнитися з неї у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

Крім того, закон про мобілізацію звільняє від призову жінок:

які мають дітей віком до 18 років (якщо немає другого з батьків, який може доглядати за дитиною);

які виховують дітей з інвалідністю;

які самостійно виховують дитину до 18 років з важкими захворюваннями;

які мають чоловіка з інвалідністю;

які мають близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час АТО/війни;

які навчаються за денною формою в закладах вищої освіти.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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