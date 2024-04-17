Кого из женщин могут призвать на службу с новым законом о мобилизации

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации, который вносит ряд существенных изменений в правила призыва на военную службу.

Важно отметить, что это лишь краткое описание основных положений нового закона о мобилизации. Для получения более подробной информации рекомендуется ознакомиться с полным текстом закона.

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Что касается женщин, вот основные моменты:

Женщин могут мобилизовать только с их согласия. Это означает, что принудительное привлечение женщин к войску незаконно.

На военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Это касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными к службе по состоянию здоровья.

Женщины, имеющие образование сродни военно-учетной специальности, могут стать на учет добровольно.

Женщины могут проходить базовую военную подготовку, но только добровольно. Это общевойсковая и профессиональная подготовка, которая длится 3 месяца.

Во время мобилизации женщины, прошедшие базовую подготовку, не будут призываться в армию, пока не достигнут 25 лет.

Женщины, уже поступившие на службу, могут уволиться с нее в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Кроме того, закон о мобилизации освобождает от призыва женщин:

имеющих детей в возрасте до 18 лет (если нет второго родителя, который может ухаживать за ребенком);

воспитывающих детей с инвалидностью;

самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет с тяжелыми заболеваниями;

имеющие мужчину с инвалидностью;

имеющие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО/войны;

обучающиеся по дневной форме в заведениях высшего образования.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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