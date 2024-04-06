Коли в Україні можуть прийняти законопроєкт про мобілізацію: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламент може проголосувати за новий законопроєкт про мобілізацію найближчими днями. За його словами, чотирьох місяців достатньо, аби обговорювати всі норми.

Про це він повідомив під час інтервʼю "Ми-Україна". Президент Зеленський розкритикував затягування голосування за документ та зазначив, що тільки "безглузді" нині думають про свої рейтинги.

"Не збережемо Україну, ні у кого з політиків не буде майбутнього. Маємо зберегти націю, а для цього треба зміни до законодавства", – сказав Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що нардепам потрібно заспокоїтися та не чекати оплесків "своєму популізму", Натомість потрібно, аби законопроєкт про мобілізацію був робочим, таким, що працюватиме. Якщо цього не станеться, то за резерви відповідатиме не військове командування, а парламент, але це не припустимо.

Зі слів Зеленського, достатньо чотирьох місяців на розгляд норм, навіть вже пройшло занадто багато часу.

"Ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями даний закон. Це дуже важливо", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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