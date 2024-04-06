Когда в Украине могут принять законопроект о мобилизации: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент может проголосовать за новый законопроект о мобилизации в ближайшие дни. По его словам, четырех месяцев достаточно, чтобы обсуждать все нормы.

Об этом он сообщил в интервью "Мы-Украина". Президент Зеленский подверг критике затягивание голосования за документ и отметил, что только "бессмысленные" сейчас думают о своих рейтингах.

"Не сохраним Украину, ни у кого из политиков не будет будущего. Должны сохранить нацию, а для этого нужны изменения в законодательство", – сказал Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что нардепам нужно успокоиться и не ждать аплодисментов "своему популизму". Вместо этого нужно, чтобы законопроект о мобилизации был рабочим, который будет работать. Если это не произойдет, то за резервы будет отвечать не военное командование, а парламент, но это не допустимо.

По словам Зеленского, достаточно четырех месяцев на рассмотрение норм даже прошло слишком много времени.

"Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни данный закон. Это очень важно", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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