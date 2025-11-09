Коли припиняться бойові дії?

Доповідаю: на переговорах та зустрічах за участі представників різного рівню з України, рф, США, ЕС і Китаю практично досягнуті компромісні домовленості по головних питаннях припинення бойових дій, а не головні можна вирішити у процесі відкритих переговорів.

На сьогодні цей потенційно досягнутий компроміс виглядає цілком передбачуваним: бої заморожуються по лінії боєзіткнення (бо фронту у розумінні Другою Світової, коли були суцільні позиція зараз нема). Але путін продовжує наполягати на тому, щоб ЗСУ вийшли з контрольованої частини Донбасу. Це дозволить путіну прозвітувати власному населенню, що вони починали війну, щоб "захистити Донбас", і от цієї мети досягнуто, тобто недоімперія перемогла.

В свою чергу путін готовий вивести свої війська з частини окупованої Дніпропетровської, Сумської, Харківської області. Такий обмін не є рівноцінним. Тому що добровільний вихід ЗСУ з Донбасу, який вони так запекло захищають, суттєво деморалізує і наші збройні сили, і країну загалом. Крім того, окупація Донбасу дозволить створити агресору потужний плацдарм, з якого він зможе поновити бойові дії за рік-два. Аргументацією буде, що Запорізька та Херсонська області включені у склад рф, але значною мірою контролюються Україною. Відповідно, наше керівництво на вихід з Донбасу категорично не погоджується.

Саме тому Д. Трамп періодично кидає таку фразу, що "іноді треба дати сторонам повоювати", зокрема, він це згадав після зустрічі з Сі Цзіньпіном. Логіка президента США, яку, судячи з усього, підтримує і очільник Китаю, полягає у тому, що треба дати путіну ще час до весни, щоб росія або захопила Донбас, і тоді вкрай контроверсійне питання добровільного виходу ЗСУ автоматично зніметься з порядку денного. Або Донбас недоімперії захопити не вдасться, і тоді у путіна не залишиться аргументів не погоджуватися на замороження бойовий дій (підкреслюю — це логіка Трампа).

З урахування всього цього стає зрозумілим, чому ЗСУ досі не отримали наказу залишити агломерацію "Покровськ-Мирноград", хоча захищати її в умовах, що склалися, майже безнадійно (надія на диво згасає останньою). А зараз провести відхід без величезних втрат взагалі неможливо, бо центр Покровська перетворився на сіру зону, де позиції сторін перемішалися, але будь-який рух контролюється з повітря дронами.

Зима буде важкою. Але про це ми і так знали.