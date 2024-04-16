Когда ограниченно пригодные украинцы должны пройти повторную ВЛК: Минобороны
С мая 2024 г. в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.
Следите за официальными сообщениями Минобороны и ТЦК для получения подробной информации о порядке и сроках прохождения ВЛК. Обращайтесь в ТЦК по месту жительства для уточнения статуса и направления на ВЛК.
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Что это значит?
- Отмена статуса "ограниченно подходящая": Эта категория больше не существует в Украине.
- Просмотр статуса: Все, кто раньше получил статус "ограниченно пригодный", пройдут повторную ВЛК, чтобы определить их пригодность к службе.
- Пять категорий: После прохождения ВЛК военнообязанные могут получить один из пяти статусов:
- Непригодны для военной службы: Снятие с военного учета.
- Непригодны с пересмотром: Повторное прохождение ВЛК через 6-12 месяцев.
- Временно непригодны: требуют лечения, отпуска или увольнения.
- Подходящие: Зачисление в ряды ВСУ.
- Пригодны для службы в тыловых подразделениях: Служба в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и учреждениях.
Как будет проходить повторная ВЛК?
- С середины мая: начнется поэтапное прохождение ВЛК.
- Дополнительный вывод: члены комиссии определят, какую саму задачу может выполнять военнообязанный и в каких войсках он может служить.
Подробности:
- Закон №10313: Этот закон, подписанный Президентом Зеленским, предусматривает пересмотр статуса ограниченных граждан.
- Изменения к приказу №402: Эти соглашающиеся сейчас изменения четко регламентируют процесс прохождения ВЛК и определение нового статуса военнообязанных.
Эта информация актуальна на 16 апреля 2024 года.
Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.
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