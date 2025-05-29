Коли поменшає дощів: погода в Україні

Класичний травневий дощ із класичними грозами, градом та навіть шквалом.Київ кліматичні звички не міняє. Як, власне, і вся Україна.

Тому, поки вчені схрещують списи - глобальне потепління чи глобальне похолодання, ми, прості синоптичні "гречкосії" займаємося улюбленою рутиною, складаємо прогноз погоди на найближчу добу.

30-го травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні.Проте все ж оця смуга, що на карті нижче, буде дощовою, подекуди із грозами чи й навіть градом.

Але західна частина України, значна частина сходу, центру та півдня опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться.

Температура повітря у п'ятницю знову розподілиться, як зараз: на сході +23+26 градусів, на заході +15+19 градусів, на решті території України +20+24 градуси.

У Києві 30-го травня часом невеликий дощ, буде і сонце, протягом дня очікується близько +20 градусів.

З початку червня потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається.Температура повітря коливатиметься в межах +23+26 градусів, на сході та півдні до +24+29 градусів.Лагідне літо.