Китай виграв Росію у Трампа

У путінській Росії Китай вже сильніший за США. Трамп, наївно та швидко "продаючи" Україну Путіну, не зумів відірвати Кремль від Пекіна. Присутність на московському параді 9 травня головного гостя – голови КНР Сі Цзіньпіна означає принципову відсутність на Червоній площі президента США. 9 травня — це буде свято Сі Цзіньпіна, а не Путіна та Трампа. І все завдяки завзятості та сміливості України. Пекін має ще оцінити роль України в ослабленні близьких відносин хитрого Трампа і підлого Путіна. Це була та залишається небезпечна пара.

В результаті виявилося, що Путіну вкрай незручно сидіти на двох стільцях. Спроба Путіна маніпулювати одночасно Пекіном і Вашингтоном легко може перетворитися на ситуацію, коли Путін виявиться між молотом і ковадлом.

Це перша перемога Пекіна над Трампом у світовій боротьбі за лідерство. Відповідно, російська "ядерна парасолька" залишається в руках китайців. Отже ядерний шантаж Путіна і СІ різко обмежує військові можливості США у захисті Тайваню.

За 100 днів правління президента США Трампа можна вже здогадуватися, як він далі правитиме. Для Трампа насамперед важливий свої специфічний сумбурний непередбачуваний стиль поведінки, а чи не ясна політична стратегія. Наприклад, якщо ситуація у світовій битві США з Китаєм зайде в глухий кут, стане вкрай небезпечною для США, то цілком можливо, що Трамп спробує продати Тайвань Китаю, як намагався продати Україну Путіну.