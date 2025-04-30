Кім Третій зрозумів, що РФ беруть на мушку і час із неї валити

На вихідних прозвучали слова Трампа з Риму – "путін", ти задовбала", дипломатична фраза Рубіо про вирішальний тиждень, і обіцянку сенатора-республіканця Кеннеді, який не родич президента-демократа Кеннеді, зробити з "путіна" і російських корм для риб і продати його китайцям без мит та в мит. Понеділок припинення вогню на три дні з 8 до 11 травня.

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Но Трамп ответил через пресс-секретаршу, что его такое не устраивает, и потребовал от РФ вообще прекратить войну. Макрон уточнил, что у кремлёвцев есть на это 8-10 дней, иначе усилит давление, а из Киева резонно спросили: почему на три, а не на тридцать?

Ким Третий в воскресенье понял, что РФ берут на мушку и пора из неё валить. Поэтому с утра в понедельник 28 апреля разместил во всех своих СМИ сообщение, что у него есть алиби – войска КНДР воевали против Украины во исполнение договора с РФ о совместной обороне, а договор это святое. Получилось, большая РФ просила маленькую КНДР защитить её от гигантской Украины. Госдеп ответил – это "алиби" не принимается. В этой ситуации "путину" оставалось лишь поблагодарить войска КНДР за службу и помахать им лапкой на прощание, что он и сделал.

В то время как в воскресенье 27 апреля администрация Трамп наводила прицел на РФ, администрация Бонбонга Маркоса троллила КНР и разворачивала флаг Филиппин на трёх рифах Сэнди-Кэй, которые в Пекине считают своими. Это действо происходило на виду у пограничного катера Китая и семи его рыболовно-военных катеров и было ответом на аналогичную акцию китайцев неделю назад. Так как деревьев и вообще ничего на рифах нет, то китайцы и филиппинцы лишь разворачивают на них свои флаги, фотографируются с ними, сворачивают и уезжают. Флаги никто не оставляет во избежание надругательства противоположной стороной. Филиппинцы не намерены сдавать Китаю рифы со словами, что те имеют только тактическое, а не стратегическое значение.

В ситуации, когда наглеть и поднимать голову стал не только Трамп, но и марионетки США по всему миру, кремлёвцы решили, что надо взять паузу для размышлений и для её заполнения выпустили во вторник медведева с обещаниями всех порвать. Песков встал в позу дипломата и пожаловался Трампу, указывая на Макрона, что РФ хочет мира, а Европа нет.

Кремлёвцы явно не вынесли урок из истории с Зеленским в Овальном кабинете: если сразу не подписать то, что предлагает Трамп, то он обидится и поднимет планку.

Для Зеленского всё пока закончилось короткой исповедью в базилике святого Петра, в чём узрели намёк на Порошенко. Трамп исповедь принял и грехи отпустил. Кремлёвцам такое не светит, слишком длинный список грехов и домашнее задание они упрямо делать не хотят. Лавров, совсем оторвавшийся от реалий на земле, даже рассказывал в Бразилии, что "мяч" не на поле РФ.

Очень даже на поле, так как это армия РФ ведёт наступательные действия в Украине, а не наоборот. Было бы наоборот, то тогда разумеется, Украина, а не РФ, должна была бы объявить о готовности прекратить огонь без всяких условий, как требует Трамп, и начать переговоры. Обороняющаяся сторона может сказать, – мы согласны на переговоры, но не может сказать, мы не будем стрелять в двигающиеся на нас танки. Поэтому "мяч" на поле РФ, несмотря на то, что лавров и кремлёвцы стараются представить ситуацию так, что это армии Украины напали 24 февраля на РФ и движутся на Москву через Смоленск.

Кремлёвцы опять в заложниках у мифов своей пропаганды, и как дураки ждут, когда Украина первой заявит о прекращении огня на какой-то срок. Умнее было бы вызвать дух Сталина и тот бы им рассказал, что в Зимнюю войну СССР первым предложил Финляндии в 1940 г. прекратить огонь и начать переговоры. Притом, что Гитлер не накачивал оружием Финляндию и отдавал её Сталину согласно договору Молотова с Риббентропом. Сталина к переговорам подтолкнули донесения разведки, британцы, несмотря на войну с Германией, готовы в апреле отправить войска в Финляндию и вступить в войну с СССР. Планируют также начать из Ирака бомбардировки нефтепромыслов в Баку. Что-то это напоминает.

Если бы "путин" и кремлёвцы вызывали бы на своих заседаниях не духи царя Петра, Екатерины ІІ, Жириновского и фиг знает кого ещё, а Сталина, то знали бы эту историю.

Дух Сталина, разумеется, тоже вызывали и не раз, но всё губит лучшее в мире старое советское образование. Кремлёвцы и 70-80% расеянцев тупо верят, что немецкий генерал Йодль пришёл 7 мая подписывать капитуляцию к Жукову, а не к англо-американцам во Франции. Поэтому сооружают реконструкцию, пусть Сырский приедет в Бахмут или ещё куда и предложит прекращение огня, а мы на внутрирасейском рынке продадим это как капитуляцию "укронацистов". К сожалению, не все реконструкторы в РФ шьют рукавицы в тюрьме вместе с гиркиным. Многие ещё на воле.

В результате имеем то, что имеем – бомбардировки рашистами городов Украины и их локальные рывки на фронте. Ставку, естественно, делают на бомбардировки и на лавров, который отправляет в ООН и в "Большую Двадцатку" списки, где в РФ взорвались дроны и ракеты Украины. Выглядит это так, как если бы Риббентроп или Геббельс приносили в Лигу Наций списки городов и иных объектов, разрушенных антигитлеровской коалицией, и плакались, что Берлин бомбят. При этом лаврову удаётся быть одновременно Геббельсом и Риббентропом, поскольку никто в кремле уже не знает, где заканчивается пропаганда и начинается дипломатия.

Реконструкция явно не срастается, время уходит, а с ним и терпение у США и Европы. Можно пообещать собрать двухмиллионную армию, но тогда хитом в РФ станет песенка "Я не русский, а нерусских на войну не берут". Пусть воюют северные корейцы, им это больше надо.

С картинкой 9 мая на Красной площади тоже проблемы. В Киеве в этот день пройдёт большой сбор лидеров стран Европы в честь Дня Европы. Припадок истерик в кремле из-за этого был, прошёл, но осадочек остался. Нетаньяху летит 8 мая в Баку, где Алиев будет проводить отмечание 80-летия окончания второй мировой войны. Азербайджанцы в ней участвовали не меньше русских. Если часть лидеров Центральной Азии приедет в Баку вместо Москвы, то Маша захарова потеряет дар речи. Надеюсь, навсегда.

Нетаньяху никогда ничего просто так не делает. На другой день после взрыва в порту города Бендер-Аббас президент Ирана срочно вылетел в Баку для переговоров с Алиевым якобы по обнулению части пошлин во взаимной торговле и другим темам. Извинялся за краткость визита, ссылаясь, что лично держит контроль за ситуацией в порту. Похоже, в Баку активизировались тайные переговоры Ирана с Израилем. Старая иранская теократия и рождающаяся израильская одинаково не в лучшей форме. Обе чувствуют, что нужны друг другу и пробуют договориться о правилах войны во избежание самоуничтожения, и заодно об отношении к США.

Предполагаемое появление на мавзолее Фицо и Орбана как представителей Словакии и Венгрии, союзных Третьему Рейху, вызывает иронию. Хунта Буркина-Фасо тоже обещает прислать своего временного президента Ибрагима Траоре. Буркина-Фасо, как и другие владения Франции, были до начала 1945 г. союзными Рейху территориями. Советские пропагандисты скромничали, когда говорили, Гитлера снабжала вся Европа. Половина Африки тоже.

Но у хунты Буркина-Фасо есть проблемы – она сообщила 22 апреля, что разоблачила заговор военных, готовивших переворот, и якобы опиравшихся на помощь соседнего Кот-д’Ивуара. Союзная ей хунта Нигера от стояния на мавзолее категорически отказалась. От третьей хунты в Мали известий нет. Возможно, туареги перебили кабель связи, а посла РФ в Мали нет. В итоге лавров жаловался 27 апреля в Бразилии главам МИД "Двадцатки", что Украина не только ужасно бомбит РФ, но и наращивает своё присутствие в Африке, тесня всех остальных, включая расею. Если бы все не знали, кто такой лавров, то попросили бы телефон этой могучей Украины.

Кремлёвцы сдуру продолжают торговаться и объявили уже трёхдневное прекращение огня после истории с пасхальным 30-часовым. Украина подняла ставку и потребовала 30-дневное. Представитель комиссариата ООН по правам человека Элизабет Троссел взяла выше и потребовала бессрочного прекращения огня до полного завершения переговоров о мире. Песков за день до заявления кремлёвцев о 30-дневном прекращении огня попросил, когда оно начнётся, то пусть переговоры идут не в публичном формате, особенно между Украиной и РФ. Гласность, которую пытался завести Горбачёв, на расеи не прижилась.