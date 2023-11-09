Казино, що працюють із криптовалютою: як зіграти

Багато онлайн-майданчиків з азартними розвагами використовують Bitcoin завдяки анонімності та можливості уникнути податків. У крипто казино зручно поповнювати рахунок, для цього не потрібна банківська картка. Клієнт не вказує особисті дані, дотримується повної конфіденційності, тому популярність таких сайтів зростає.

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Криптовалютні азартні майданчики відрізняються від традиційних клубів повною безпекою даних та високою швидкістю проведення платежів. Комісії на депозити є мінімальними, вони не залежать від суми. Біткоїни та альткоїни ніяк не контролюються державою і не оподатковуються.

Вибір майданчика, цифрової валюти та ігри

З відомих казино, що працюють із криптовалютою – Bitstarz. Цей майданчик був заснований в 2013 році, має ліцензію Curacao і надає 100 фриспінів на перший депозит до 1 BTC. Ще одна Riobet існує з 2014 року. Це також ліцензована платформа (Curacao 8048/JAZ2015-010), що на перші два депозити дає бонус до 0,5 BTC.

Важливо правильно вибрати цифровий ток. Попередньо слід уточнити, яку комісію стягує блокчейн, як швидко проводиться платіж. Однією з найшвидкісніших криптовалют вважається Ripple, платежі за її участю проходять за кілька секунд. Має значення та безпеку цифрової валюти, а саме, протоколи шифрування та технічні заходи для захисту фінансових операцій.

Користувачам крипто-казино доступний широкий асортимент гральних автоматів. Різноманітність відкритих ігор не залежить від платіжної системи. На біткоїн та альткоїн можна зіграти у класичні слоти, рулетку, покерний стіл, скретч-карту, блекджек та багато іншого. Умови стандартні – гравець має право змінити ставку, отримати бонуси, фрізпіни чи виграти джекпот.

Як вибрати казино та вивести гроші

Криптомайданчики з азартними іграми приваблюють користувачів великими бонусами. Іноді сума може становити 300% + фриспіни. Як правило, вони нараховуються на перші депозити в криптовалюті, їх можна поєднувати з бездепозитними. Але навіть за найвигідніших і найцікавіших програм лояльності не можна забувати про безпеку. При виборі криптоказино важливі:

ліцензія;

реєстрація бренду;

терміни виведення коштів;

відгуки реальних користувачів;

методи поповнення, доступні валюти.

Закон не забороняє криптовалютним казино працювати, але важливо пам'ятати, що транзакції у цифровій валюті не захищені державою, оскільки проводяться поза банківською системою. Тому перед тим, як зробити депозит, потрібно перевірити наявність та термін дії дозволу, виданого в Україні.

Для швидкого виведення коштів у криптовалюті необхідно:

знайти відповідний розділ у своєму обліковому записі на офіційному сайті;

вибрати "Криптовалюти" як спосіб виведення;

вказати суму для переказу та номер свого криптогаманця;

перевірити дані та підтвердити платіж;

дочекатися підтвердження від блокчейн-мережі.

Перш ніж підтвердити транзакцію, переконайтеся, що номер гаманця вказаний правильно. У деяких казино може стягуватись комісія за висновок.

"Джерело: сайт toprating.casino"