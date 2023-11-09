Казино, работающие с криптовалютой: как сыграть

Многие онлайн-площадки с азартными развлечениями используют Bitcoin благодаря анонимности и возможности избежать налогов. В крипто казино удобно пополнять счет, для этого не нужна банковская карта. Клиент не указывает личные данные, соблюдается полная конфиденциальность, поэтому популярность таких сайтов растет.

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Криптовалютные азартные площадки отличаются от традиционных клубов полной безопасностью данных и высокой скоростью проведения платежей. Комиссии на депозиты минимальны, они не зависят от суммы. Биткоины и альткоины никак не контролируются государством и не облагаются налогом.

Выбор площадки, цифровой валюты и игры

Из известных казино, работающих с криптовалютой – Bitstarz. Эта площадка была основана в 2013 году, располагает лицензией Curacao и предоставляет 100 фриспинов на первый депозит до 1 BTC. Еще одна, Riobet, существует с 2014 года. Это также лицензированная платформа (Curacao 8048/JAZ2015-010), на первые два депозита дает бонус до 0,5 BTC.

Важно правильно выбрать цифровой токен. Предварительно нужно уточнить, какую комиссию взимает блокчейн, как быстро проводится платеж. Одной из самых скоростных криптовалют считается Ripple, платежи с ее участием проходят за пару секунд. Имеет значение и безопасность цифровой валюты, а именно, протоколы шифрования и технические меры для защиты финансовых операций.

Пользователям крипто-казино доступен широкий ассортимент игровых автоматов. Разнообразие открытых игр никак не зависит от платежной системы. На биткоин и альткоин можно сыграть в классические слоты, рулетку, покерный стол, скретч-карту, блэкджек и многое другое. Условия стандартные – игрок имеет право изменить ставку, получить бонусы, фриспины или выиграть джекпот.

Как выбрать казино и вывести деньги

Криптоплощдки с азартными играми привлекают пользователей большими бонусами. Иногда сумма может составить 300% + фриспины. Как правило, они начисляются на первые депозиты в криптовалюте, их можно комбинировать с бездепозитными. Но даже при самых выгодных и интересных программах лояльности нельзя забывать о безопасности. При выборе криптоказино важны:

лицензия;

регистрация бренда;

сроки вывода средств;

отзывы реальных пользователей;

способы пополнения, доступные валюты.

Закон не запрещает криптовалютным казино работать, но важно помнить, что транзакции в цифровой валюте не защищены государством, так как проводятся вне банковской системы. Потому перед тем, как сделать депозит, нужно проверить наличие и срок действия разрешения, выданного в Украине.

Для быстрого вывода средств в криптовалюте необходимо:

найти соответствующий раздел в своем аккаунте на официальном сайте;

выбрать "Криптовалюты" как способ вывода;

указать сумму для перевода и номер своего криптокошелька;

проверить данные и подтвердить платеж;

дождаться подтверждения от блокчейн-сети.

Прежде чем подтвердить транзакцию, нужно убедиться, что номер кошелька указан правильно. У некоторых казино может взиматься комиссия за вывод.

"Источник: сайт toprating.casino"