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Якою буде погода на Великдень в Україні
З Вербною неділею! Будьте здорові!
Як і обіцяла, із сьогоднішнього дня в нас - лише краса, квіти, сонце і теплО!
В Україні аж до Великодня буде тепла комфортна погода, переважно суха, лише в західних областях на тижні проходитимуть періодичні дощі.
А температура повітря - від +13+19 градусів до +17+23 градусів!
У Києві також - квіти на балкон, пуховики - за гардеробний обрій, кросівки - білі, окуляри - темні, кошики для вітаміну Д, почистити хату до свята, знайти форми для пасок, купити гарне борошно, приготувати вишиванки, прийти на Великдень у Софію на концерт найкращого хору Хор БАХ, донатити для любові і перемоги!
Дощів у Києві не буде.
А буде сонце, теплО і чудовий Великдень )