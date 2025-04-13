Якою буде погода на Великдень в Україні

З Вербною неділею! Будьте здорові!

Як і обіцяла, із сьогоднішнього дня в нас - лише краса, квіти, сонце і теплО!

В Україні аж до Великодня буде тепла комфортна погода, переважно суха, лише в західних областях на тижні проходитимуть періодичні дощі.

А температура повітря - від +13+19 градусів до +17+23 градусів!

У Києві також - квіти на балкон, пуховики - за гардеробний обрій, кросівки - білі, окуляри - темні, кошики для вітаміну Д, почистити хату до свята, знайти форми для пасок, купити гарне борошно, приготувати вишиванки, прийти на Великдень у Софію на концерт найкращого хору Хор БАХ, донатити для любові і перемоги!

Дощів у Києві не буде.

А буде сонце, теплО і чудовий Великдень )