Як у Києві вибрати провайдера Інтернету та ТБ?

Стабільний доступ до Інтернету вдома дає можливість працювати, спілкуватися та розважатися онлайн у зручному ритмі. Невід'ємною складовою домашнього відпочинку також є перегляд улюблених фільмів та передач по ТБ. Дві послуги можна підключати окремо, але доцільніше вивчити, що пропонують авторитетні провайдери Київ у пакетах з поєднанням кількох видів послуг. Розберемося докладніше, як знайти пропозицію, що відповідає індивідуальним запитам та побажанням.

Тонкості вибору провайдера та тарифу

Перш ніж проводити Інтернет та ТБ, потрібно з'ясувати, які умови підключення та використання послуг у різних компаній. Не менш важливим є рівень сервісу, стиль взаємодії з клієнтом та досвід роботи в сегменті. Загальнонаціональний провайдер Volia пропонує різноманітні тарифи з телебаченням, домашнім Інтернетом та навіть мобільним зв'язком. У 2002 році бренд з'явився і відтоді значно впливає на розвиток ринку телекомунікаційних послуг. Серед провайдерів у Києві та інших регіонах Volia виділяється завдяки:

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застосування сучасних технологій, акуратне впровадження інновацій;

акценту уваги на інтересах та побажаннях користувачів;

цілодобову підтримку клієнтів, доброзичливий сервіс;

стабільності Інтернет-сигналу та з'єднання;

різноманітним добіркам ТВ-каналів, розвитку власних каналів та кінотеатру.

Новий абонент може замовити з'єднання з мережею через форму зворотного дзвінка на сайті. Менеджер передзвонить, щоб уточнити всі подробиці, а також підкаже, який тарифний план підійде для конкретного користувача. У перші місяці після підключення деякі пакети передбачені знижки. Також є програма лояльності із накопиченням бонусів. Ще першого місяця можна вибрати одну з п'яти Сил Волі, користуватися нею без доплат.

Які додаткові можливості доступні та як їх замовити?

Кожен абонент може відкоригувати свій тариф, за допомогою порталу абонента "Мій кабінет" замовити додаткові опції, які оплачуються помісячно. Серед доступних додатків:

фіксована IP-адреса, яка прив'язується до конкретного пристрою;

гіпершвидкість, що дозволяє максимально збільшити темпи завантаження інформації незалежно від умов тарифу;

захист від вірусів та СПАМу за допомогою спеціального ПЗ.

Якщо телебачення також є у тарифному плані – можна як доповнення замовити добірки каналів, фільмів чи опцій, які не передбачені в основному пакеті. За бажанням пізніше можна замовляти щось нове або відмовлятися від обраних раніше елементів. Самостійне регулювання кількості доступних можливостей дозволяє формувати неповторні набори послуг, які ідеально підходять для конкретного користувача в даний час.