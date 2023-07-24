Как в Киеве выбрать провайдера Интернета и ТВ?

Стабильный доступ к Интернету дома дает возможность работать, общаться и развлекаться онлайн в удобном ритме. Неотъемлемой составляющей домашнего отдыха также остается просмотр любимых фильмов и передач по ТВ. Две услуги можно подключать по отдельности, но целесообразнее изучить, что предлагают авторитетные провайдеры Киев в пакетах с объединением нескольких видов услуг. Разберемся подробнее, как найти предложение, соответствующее индивидуальным запросам и пожеланиям.

Тонкости выбора провайдера и тарифа

Прежде чем проводить Интернет и ТВ, нужно выяснить, какие условия подключения и использования услуг у разных компаний. Не менее важен уровень сервиса, стиль взаимодействия с клиентом и опыт работы в сегменте. Общенациональный провайдер Volia предлагает разнообразные тарифы с телевидением, домашним Интернетом и даже мобильной связью. В 2002 году бренд появился и с тех пор оказывает значительное влияние на развитие рынка телекоммуникационных услуг. Среди провайдеров в Киеве и других регионах Volia выделяется благодаря:

Видео дня

применению современных технологий, аккуратному внедрению инноваций;

акценту внимания на интересах и пожеланиях пользователей;

круглосуточной поддержке клиентов, доброжелательному сервису;

стабильности Интернет-сигнала и соединения;

разнообразным подборкам ТВ-каналов, развитию собственных каналов и кинотеатра.

Новый абонент может заказать подключение к сети через форму обратного звонка на сайте. Менеджер перезвонит, чтобы уточнить все подробности, а также подскажет, какой тарифный план подойдет конкретному пользователю. В первые месяцы после подключения на некоторые пакеты предусмотрены скидки. Также есть программа лояльности с накоплением бонусов. Еще в первый месяц можно выбрать одну из пяти Сил Воли, пользоваться ею без доплат.

Какие дополнительные возможности доступны и как их заказать?

Каждый абонент может откорректировать свой тариф, через портал абонента "Мой кабинет" заказать дополнительные опции, которые оплачиваются помесячно. Среди доступных дополнений:

фиксированный IP-адрес, который привязывается к конкретному устройству;

гиперскорость, позволяющая максимально увеличить темп загрузки информации независимо от условий тарифа;

защита от вирусов и СПАМа с помощью специального ПО.

Если телевидение также есть в тарифном плане – можно в качестве дополнения заказать подборки каналов, фильмов или опций, не предусмотренных в основном пакете. При желании позже можно заказывать что-то новое или отказываться от выбранных ранее элементов. Самостоятельная регулировка количества доступных возможностей позволяет формировать неповторимые наборы услуг, которые идеально подходят для конкретного пользователя в текущий момент времени.