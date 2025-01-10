Як Росія увійшла у фазу критичного дефіциту засобів ППО?

Удар по нафтобазі в Енгельсі... цікаве, зовсім трохи.

Удар по Енгельсу був показовим багатьом. Не тільки тим, що там розміщена найбільша база для стратегічної авіації і відповідно є сховища, як авіаційного палива, так і боєкомплекту для бойових вильотів. Ні, я хочу звернути увагу на інше...

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, за період повномасштабного вторгнення в Україну РОВ втратили 1 038 одиниць засобів ППО знищеними, пошкодженими, затрофеєними. Станом на сьогодні, категорія ППО у РОВ найменш компенсована. Це пов'язано з тим, що виробництво засобів ППО в Росії - одиниці на місяць, відновлення - аналогічно. Тоді як на місяць РОВ втрачають у середньому по три десятки засобів ППО, виробити і відновити вони можуть лише кілька.

Наразі Росія увійшла у фазу критичного дефіциту засобів ППО! Але це тільки пояснювальна частина.

Ні СРСР, ні, тим паче, Росія, ніколи не могли закрити повністю свій повітряний простір. Що за СРСР, що за Росії, завжди були області, які мали повноцінне ешелонування ППО, були області на так сяк, а були просто білі плями, дірки, площами десятки тисяч квадратних кілометрів.

У період з 2022 по 2023 найзахищенішими вважалися Московська область і ТОТ Крим. Але були і міцні середнячки, до яких належала і Саратовська область. Загалом, ще з часів СРСР цей регіон мав досить непогану ешелоновану ППО. Але...

Але останнім часом неодноразово фіксувалися експортні засоби ППО, на чергуванні в російських областях, що свідчить про вилучення або навіть викуп цих законтрактованих засобів, для компенсації нестачі ЗРК. Не так давно я публікував пост, в якому розбирав бравурний пропагандистський репортаж російських ЗМІ про ППО в Московській області, де засвітився унікальний арктичний комплекс ЗРК "Панцир-СА". Призначений для арктичного регіону і його надсуворих умов комплекс охороняє тепер Москву. А що сталося?

Але все ж не про Москву, а про те, що один із найважливіших регіонів, Саратовська область, опиняється не вперше під ударом, і заперечувати успішність нинішнього - нерозумно. Упали уламки? Ви серйозно?

Україна продовжує методично виснажувати російську ППО і паралельно завдавати ударів по критично важливих об'єктах. Своєю чергою, Кремль, який перебуває на Рубіконі напередодні інавгурації Дональда Трампа, так нічого і не зміг продемонструвати для того, щоб переконати 47-го президента США в тому, що з ним потрібно домовлятися, а не дотискати. У Курську провал, по Енгельсу яскравий приліт, оперативно-тактичного значення завдань до інавгурації РОВ у зоні БД не виконали.

Якось росія не особливо впевнено входить у 2025-й рік, хоча планувала сіяти ультиматуми і вимоги.

Але, якщо вже на те пішло, виходячи зі слів президента України Володимира Зеленського щодо виробництва ударних-дронів і ракет, Україна, як-раз, ще ударів по Росії навіть не починала. Це все була підготовка, скажімо так - розм'якшення м'яса перед просмажуванням.