Как Россия вошла в фазу критического дефицита средств ПВО?

Удар по нефтебазе в Энгельсе… интересное, совсем чуть-чуть.

Сегодняшний удар по Энгельсу был показательным многим. Не только тем, что там размещена крупнейшая база для стратегической авиации и соответственно имеются хранилища, как авиационного топлива, так и боекомплекта для боевых вылетов. Нет, я хочу обратить внимание на другое…

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за период полномасштабного вторжения в Украину РОВ потеряли 1 038 единиц средств ПВО уничтоженными, повреждёнными, затрофеенными. По состоянию на сегодня, категория ПВО у РОВ наименее компенсируемая. Это связано с тем, что производство средств ПВО в россии – единицы в месяц, восстановление – аналогично. В то время как в месяц РОВ теряют в среднем по три десятка средств ПВО, произвести и восстановить они могут всего несколько.

В настоящее время россия вошла в фазу критического дефицита средств ПВО! Но это только пояснительная часть.

Ни СССР, ни, тем более, россия, никогда не могли закрыть полностью своё воздушное пространство. Что при СССР, что при россии, всегда были области, которые имели полноценное эшелонирование ПВО, были области на так сяк, а были просто белые пятна, дыры, площадями десятки тысяч квадратных километров.

В период с 2022 по 2023 самыми защищёнными считались Московская область и ВОТ Крым. Но были и крепкие среднячки, к которым относилась и Саратовская область. В целом, ещё со времён СССР этот регион имел довольно неплохую эшелонированную ПВО. Но…

Но, в последнее время неоднократно фиксировались экспортные средства ПВО, на дежурстве в российских областях, что говорит об изъятии или даже выкупе этих законтрактованных средств, для компенсации нехватки ЗРК. Не так давно я публиковал пост, в котором разбирал бравурный пропагандистский репортаж российским СМИ про ПВО в Московской области, где засветился уникальный арктический комплекс ЗРК "Панцирь-СА". Предназначенный для арктического региона и его сверх суровых условий комплекс охраняет теперь Москву. А что случилось?

Но всё же не о Москве, а о том, что один из важнейших регионов, Саратовская область, оказывается не в первый раз под ударом, и отрицать успешность нынешнего – глупо. Упали обломки? Вы серьёзно?

Украина продолжает методично истощать российскую ПВО и параллельно наносить удары по критически важным объектам. В свою очередь, Кремль, находящийся на Рубиконе накануне инаугурации Дональда Трампа, так ничего и не смог продемонстрировать для того, чтобы убедить 47-го президента США в том, что с ним нужно договариваться, а не додавливать. В Курске провал, по Энгельсу яркий прилёт, оперативно-тактического значения задач к инаугурации РОВ в зоне БД не выполнили.

Как-то россия не особо уверенно входит в 2025-й год, хотя планировала сеять ультиматумы и требования.

Но, если уж на то пошло, исходя из слов президента Украины Владимира Зеленского относительно производства ударных-дронов и ракет, Украина, как-раз, ещё ударов по россии даже не начинала. Это всё было подготовка, скажем так – размягчение мяса перед прожаркой.