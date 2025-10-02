Молдова зберігає цивілізований курс - партія "Дія і солідарність" (PAS) - набирає 49,91%

Проросійські сили "Патріотичний блок" набирають 24,33%, а блок "Альтернатива" набрав 8,01%.

Показовий приклад виборів - жителі тимчасово окупованого Придністров'я віддали 51,02% голосів на виборах у Молдові опозиційному "Патріотичному блоку". Черговий приклад того, що в наших реаліях має бути обмеження свободи волевиявлення.

Залишилися десяті частки відсотків непідрахованих голосів, які критично і глобально не змінять ситуації.

Проросійські сили на цьому етапі програли. Але, поки тільки на цьому етапі... Судячи з усього, справжня боротьба ще попереду. Звісно, корупціонера й аморфного пильщика будь-яких бюджетів, що виділяються, що державних, що на переворот у країні, Додона, поки що не приструнили, ось тільки зараз цим напрямком опікується не лайтовий Козак, за якого можна було жерти й закушувати, а Кирієнко, який може і на кіл посадити.

Власне, перший раунд - на боці Майї Санду, а далі... Будемо дивитися. Але, якщо, що, на кордоні з Придністров'ям достатньо сил і засобів, щоб, у разі чого, допомогти Майї у вирішенні внутрішніх проблем швидше, ніж та ж допомога прийде (або не прийде), з Румунії.