Как получить жилищную субсидию тем, кому раньше отказали из-за долгов

Согласно обновленной информации от Пенсионного фонда Украины, граждане, которым было отказано в назначении жилищной субсидии из-за наличия задолженности по ЖКУ, теперь могут повторно подать заявку на получение помощи.

Для этого им необходимо документально подтвердить уплату задолженности, заключить договор о реструктуризации задолженности или обжаловать задолженность в порядке, если они ее не признают.

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Важно:

Если вопрос задолженности будет решен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет назначена с 1 мая 2024 года.

Вопросы причин возникновения и порядка погашения задолженности по ЖКУ следует решать с предприятиями-предоставителями услуг.

Напоминаем:

С июня 2024 некоторые категории украинцев должны повторно подать заявку на получение жилищной субсидии и льгот.

Как подать заявку на субсидию:

Заявление на получение жилищной субсидии может быть подано в органы социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП.

может быть подано в органы социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП. Заявление также можно подать онлайн через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Действие".

Необходимые документы:

Документ, удостоверяющий личность;

Идентификационный код;

Справка о составе семьи;

документы, подтверждающие доходы;

документы, подтверждающие право пользования жильем;

Документы, подтверждающие наличие задолженности (при наличии).

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