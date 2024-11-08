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Як не перетворити свою дитину на маминого синка

Дмитро КарпачовДмитро Карпачов

Як не перетворити свою дитину на маминого синка
Як не перетворити свою дитину на маминого синка

Одна з найпопулярніших тем на жіночих форумах - інфантильні чоловіки, яких називають маминими синочками. Це особливий підвид, від якого нормальні жінки намагаються триматися подалі. А якщо й наважаться на стосунки з такою людиною, то потім страждають, намагаються знайти проблему у собі.

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Давайте поговорим о том, как идентифицировать такую личность и как не воспитать маменькиного сынка из собственного ребенка.

Кто такой маменькин сынок

Если мужчина просто любит свою маму, заботится о ней и уважает ее мнение — достаточно ли этого, чтобы назвать его маменькиным сынком? Наверное, нет. Все же это совокупность признаков. Как минимум 3-5 из 10:

  1. Крайне тесное общение. Звонки по несколько раз в день и полный отчет о том, где находится, чем занимается и что покушал.
  2. Зависимость от мнения мамы. Не просто услышал и принял к сведению, а развернул на 180° собственную позицию в угоду родительнице.
  3. Сравнение с мамой. Цитирует ее слова, приводит в пример: "А вот моя мама готовит омлет не так".
  4. Слишком откровенное общение. В подробностях рассказывает матери о своих любовных приключениях, посвящает во все дела и даже секреты других людей.
  5. Несамостоятельность. Позволяет маме подбирать для себя гардероб, вплоть до покупки нижнего белья. Не имеет собственного вкуса, советуется с мамой по поводу любых покупок, поездок и пр.
  6. Встает на сторону мамы в конфликтах. Даже маленькие размолвки подводят к мысли, что он всегда и во всем поддерживает мать, хотя она может быть и не права.
  7. Выполняет все прихоти мамы. Именно прихоти, а не просьбы о помощи. Часто при этом отодвигает на второй план потребности своей семьи. Например, пара решила провести день на природе, а мама мужчины внезапно захотела навестить двоюродную тетку. Он отменяет вылазку и отправляется с ней в гости.
  8. Отказывается брать на себя ответственность за неудачи. Винит кого угодно: погоду, ситуацию в стране, других людей. Казалось бы, при чем тут мама? Но именно она заложила в детстве навык перекладывания ответственности. Не приучала к самостоятельности, не давала возможности допускать ошибки.
  9. Не может сказать маме "нет". Любая ее просьба или настойчивое вмешательство — повод сделать именно так, как она хочет. Даже если при этом мама нарушает границы своего сына или членов его семьи.
  10. Зависит от мамы в финансовом плане. Это касается парней, которые еще не создали собственную семью. Маменькины сыночки продолжают жить в родительском доме, свою зарплату отдают маме. А та, в свою очередь, милостиво выделяет сыну некоторую сумму на карманные расходы.

Не знаете, как мужчины становятся маменькиными сынками? Очень просто! Достаточно придерживаться в воспитании мальчика большнинства из указанных пунктов.

Маменькин сынок и хороший муж — такое бывает?

Если говорить в общем, то маменькиного сынка от обычного мужчины отличает болезненная привязанность к матери. Чаще всего это заметно невооруженным глазом, но бывает, что становится очевидным только после близкого знакомства с человеком, его семьей. Может ли получиться из маменькиного сыночка хороший муж? Вряд ли.

И вот почему:

  • женщине придется мириться с постоянным присутствием в отношениях третьего человека — матери мужчины;
  • потребности семьи будут отодвигаться на второй план, а значит, любые запланированные дела могут неожиданно сорваться;
  • такой мужчина даже после создания своей семьи не будет дорожить ею, поскольку психологически так и не оставил свою прежнюю семью — родительскую. Отношения с женщиной и совместно рожденные дети — это лишь попытка поиграть во взрослость;
  • матери сынков — властные женщины с тяжелым характером. Понравиться ей и заслужить право на уважение крайне трудно. Невестка всегда будет для нее "не такой", ведь сыночка заслуживает гораздо лучшей пары.

Единственный совет девушкам, которые заметили в своем молодом человеке признаки маменькиного сынка, — бежать без оглядки. Вы не сможете перевоспитать его, просто не тратьте время!

Но есть и другая сторона проблемы: если избежать союза с таким "недомужчиной" вполне реально, то как самой не воспитать маменькиного сыночка? Давайте разберемся.

Мама и сын: особенности взаимоотношений

Отношения матери с сыном зависят от ситуации в семье. Полные семьи — один формат. Неполные, где мальчика воспитывает лишь мать, — совершенно другой.

→ В полной семье воспитанием детей занимаются оба родителя. Мама балует, жалеет, опекает ребенка, папа же учит житейским мудростям и дает пример, как быть мужчиной. Отношения с мамой у сына доверительные, дружеские. Он видит, как распределены роли в семье, и в будущем будет строить свои отношения примерно так же.

→ Неполная семья — это двойная нагрузка на мать. Ей приходится выполнять обе роли, сочетая и любовь/нежность к сыну, и воспитание в нем мужественности, стойкости, ответственности. Не все одинаково хорошо справляются с этой задачей, поскольку велик соблазн примерить на себя образ великомученицы, которая жертвует своей жизнью ради ребенка.

Маменькиным сынком может стать ребенок, который рос как в полной, так и в неполной семье. Но объективно больше шансов вырасти инфантильным и впасть в болезненную зависимость от матери у парня будет именно во втором случае.

Джерело:karpachoff.com

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