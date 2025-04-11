Як насправді замислювалася угода про корисні копалини і що сталося в результаті

У своєму недавньому інтерв'ю Скотт Бессент ще раз розповів про те, як замислювалася угода про корисні копалини і що з цього вийшло.

Суть його розповіді в тому, що українська сторона всіляко намагалася уникнути підписання такої угоди, затягувала час і використала її як привід для запрошення до Вашингтона. Мабуть, сам факт зустрічі з Трампом за своїм внутрішньополітичним значенням перевищував вигоди від стратегічної угоди з Америкою. Хоча Бессент особисто говорить у Києві Зеленському про те, що така угода є важливим кроком у мирному плані, дозволить закріпити саме стратегічний характер співпраці та продемонструвати всьому світу реальну підтримку з боку Вашингтона. Зафіксувати довгостроковий інтерес Штатів. У Києві про все це знали, але спочатку вважали за краще відкласти підписання до конференції в Мюнхені, а потім узагалі стався скандал в Овальному кабінеті, коли Зеленський таки добився запрошення в Штати.

В результаті угода так і не підписана, мирні переговори затягуються. Натомість у Києві скандальну ситуацію подають як перемогу та захист українських інтересів.

Що буде далі подивимося, а поки Бессент назвав Зеленського людиною з розважальної індустрії, натякаючи на те, що в політиці, особливо міжнародній, важливі інші якості.