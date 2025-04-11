В своём недавнем интервью Скотт Бессент ещё раз рассказал о том как задумывалось соглашение о полезных ископаемых и что из этого вышло.

Суть его рассказа в том, что украинская сторона всячески пыталась избежать подписания такого соглашения, затягивала время и использовала его как повод для приглашения в Вашингтон. По видимому сам факт встречи с Трампом по своему внутриполитическому значению превышал выгоды от стратегического соглашения с Америкой. Хотя Бессент лично говорит в Киеве Зеленскому о том, что такое соглашение э о важный шаг в мирном плане, позволит закрепить именно стратегический характер сотрудничества и продемонстрировать всему миру реальную поддержку со стороны Вашингтона. Зафиксировать долгосрочный интерес Штатов. В Киеве обо всем этом знали, но сначала предпочли отложить подписание до конференции в Мюнхене, а затем вообще случился скандал в Овальном кабинете, когда Зеленский все таки добился приглашения в Штаты.

В результате соглашение так и не подписано, мирные переговоры затягивается. Зато в Киеве скандальную ситуацию преподносят как победу и защиту украинских интересов.

Что будет дальше посмотрим, а пока Бессент назвал Зеленского человеком из развлекательный индустрии, намекая на то, что в политике, особенно международной важны другие качества.