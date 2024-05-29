Як зміняться соцвиплати для ВПО з 1 червня: про що слід знати

З 1 червня 2024 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні отримають низку змін у виплатах та доступі до нових видів допомоги.

Зверніться до органів соціального захисту населення або ЦНАПу, щоб дізнатися більше про те, як отримати допомогу. Слідкуйте за оновленнями на вебсайтах Мінсоцполітики та інших офіційних джерелах.

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Ось короткий огляд того, що очікувати:

Продовження виплат:

Автоматичне продовження: Ті, хто отримував допомогу протягом року або двох, автоматично отримають її на 6 місяців далі.

Ті, хто отримував допомогу протягом року або двох, автоматично отримають її на 6 місяців далі. Заявка на продовження: Ті, хто не отримував допомогу раніше або потребує її поновлення, повинні подати заявку до 30 квітня.

Розмір допомоги:

Для осіб з інвалідністю та дітей: 3000 грн.

3000 грн. Для інших осіб: 2000 грн.

Виплата допомоги:

15-го та 28-го числа кожного місяця.

Новий вид допомоги:

Субсидія на оренду житла: ВПО зможуть отримувати допомогу на оплату оренди житла. Розмір субсидії буде залежати від регіону, кількості членів сім'ї та їхнього доходу.

Отримання довідки ВПО та допомоги:

Заява через Дію: Тепер можна оформити довідку ВПО та допомогу на всю сім'ю в одній заяві через застосунок Дія.

Тепер можна оформити довідку ВПО та допомогу на всю сім'ю в одній заяві через застосунок Дія. Допомога дітям: Можна оформити виплати на дітей, які народилися вже після переміщення.

Міжнародна грошова допомога:

ВПО та постраждалі від війни: 3600 грн на особу на місяць (одноразово за 3 місяці).

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