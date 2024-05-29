Как изменятся соцвыплаты для ВПЛ с 1 июня: о чем следует знать

С 1 июня 2024 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине получат ряд изменений в выплатах и доступе к новым видам помощи.

Обратитесь в органы социальной защиты населения или ЦНАП, чтобы узнать больше о том, как получить помощь. Следите за обновлениями на веб-сайтах Минсоцполитики и других официальных источниках.

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Вот краткий обзор того, что ожидать:

Продолжение выплат:

Автоматическое продление: Те, кто получал помощь в течение года или двух, автоматически получат ее на 6 месяцев.

Те, кто получал помощь в течение года или двух, автоматически получат ее на 6 месяцев. Заявка на продление: Те, кто не получал помощь ранее или нуждается в ее возобновлении, должны подать заявку до 30 апреля.

Размер помощи:

Для лиц с инвалидностью и детям: 3000 грн.

3000 грн. Для других: 2000 грн.

Выплата помощи:

15-го и 28-го числа каждого месяца.

Новый вид помощи:

Субсидия на аренду жилья: ВПЛ смогут получать пособие на оплату аренды жилья. Размер субсидии будет зависеть от региона, количества членов семьи и их доходов.

Получение справки ВПЛ и помощи:

Заявление через Действие: Теперь можно оформить справку ВПЛ и помощь на всю семью в одном заявлении через приложение Действие.

Теперь можно оформить справку ВПЛ и помощь на всю семью в одном заявлении через приложение Действие. Помощь детям: Можно оформить выплаты на детей, родившихся после перемещения.

Международная денежная помощь:

ВПЛ и пострадавшие от войны: 3600 грн на человека в месяц (однократно за 3 месяца).

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