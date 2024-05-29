Как изменятся соцвыплаты для ВПЛ с 1 июня: о чем следует знать
С 1 июня 2024 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине получат ряд изменений в выплатах и доступе к новым видам помощи.
Обратитесь в органы социальной защиты населения или ЦНАП, чтобы узнать больше о том, как получить помощь. Следите за обновлениями на веб-сайтах Минсоцполитики и других официальных источниках.
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Вот краткий обзор того, что ожидать:
Продолжение выплат:
- Автоматическое продление: Те, кто получал помощь в течение года или двух, автоматически получат ее на 6 месяцев.
- Заявка на продление: Те, кто не получал помощь ранее или нуждается в ее возобновлении, должны подать заявку до 30 апреля.
Размер помощи:
- Для лиц с инвалидностью и детям: 3000 грн.
- Для других: 2000 грн.
Выплата помощи:
- 15-го и 28-го числа каждого месяца.
Новый вид помощи:
- Субсидия на аренду жилья: ВПЛ смогут получать пособие на оплату аренды жилья. Размер субсидии будет зависеть от региона, количества членов семьи и их доходов.
Получение справки ВПЛ и помощи:
- Заявление через Действие: Теперь можно оформить справку ВПЛ и помощь на всю семью в одном заявлении через приложение Действие.
- Помощь детям: Можно оформить выплаты на детей, родившихся после перемещения.
Международная денежная помощь:
- ВПЛ и пострадавшие от войны: 3600 грн на человека в месяц (однократно за 3 месяца).
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