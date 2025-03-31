Як готується РФ до нового наступу на Україну?

Т-34 - у бій!

Уралвагонзавод показує масове виробництво Т-14 "Армата"... Напевно, виходить на показник виробництва 2 300 танків, обіцяних, у 2015 році, генеральним директором науково-виробничої корпорації "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олегом Сієнком, який заявляв, що до 2020 року російська армія отримає 2 300 танків на базі універсальної бронеплатформи "Армата"!

За вікном березень 2025 р., а в розпорядженні армії РФ лише дослідна партія - недоукомплектований батальйон га стероїдах і Т-34 на лінії комплектації заводу.

відео дняPlay Video

Т-34? Так, якщо ви не помітили, то там Т-34.

Я там розумію, що травнево-червневий наступ РОВ буде не просто на ББМ типу "Нива", "Жигуль" і "Буханка", а так само самокати там усякі та велосипеди, а й при вогневій підтримці Т...34.