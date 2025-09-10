Ізраїль помстився за терор проти ізраїльтян
Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ та військова розвідка ШАБАК заявили, що 09 вересня ізраїльські ВПС здійснили вдалий удар по вищому керівництву організації ХАМАС, коли воно перебувало в Досі, столиці Катару. Це перша операція Ізраїлю на території Катару, вона отримала назву "Вогняна вершина".
В офіційній заяві сказано, що удару було завдано по тих, хто "роками керував діяльністю терористичної організації і несуть пряму відповідальність за організацію бійні 7 жовтня та ведення війни проти Держави Ізраїль".
Саудівський телеканал "Аль-Хадат" підтвердив, що внаслідок удару були ліквідовані високопоставлені лідери ХАМАС — Халіль аль-Хія, Захер Джабарін, Халед Машаль і Нізар Авдалла.
Але фактично всі розуміють, що це була відповідь, як за терор проти ізраїльтян так і за теракт вчора в Ієрусалимі.
Коли ми побачимо подібні дії за те що коїть Росія? Коли побачимо помсту за Парубія? Коли буде відповідь за Кабмін?