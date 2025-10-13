Розпаду Росії не буде. І ось чому

Реально, що може статися – це не розпад Росії, а дистанціювання у різному ступені і з різних причин різних регіонів РФ від Москви, як єдиного центру, як маркера ідентичності путінської Росії.

Вже зараз це колосальна прихована політична проблема "вічної" Росії (єдиний центр, а не "єдина Росія"). Під час воєн та історичних криз головний і єдиний центр Росії, незважаючи на свою могутність, не справляється як із зовнішніми ударами, так і внутрішніми проблемами. Території царської та радянської Росії починають інстинктивно відсуватися від політичного Центру-Москви. Іноді владі вдавалося впоратися з цією проблемою.

Так, Петро Перший переніс столицю з Москви до Санкт-Петербурга. У той час як Микола Другий під час катастрофічної Першої світової війни зробив помилку – він лише змінив назву столиці російської імперії на Петроград, вважаючи за краще терпляче чекати кінця царської Росії і власної смерті.

Захопивши владу у 1917 році, більшовики відразу відмовилися від революційного Петрограда, завдяки якому вони захопили владу в усій Росії, і перенесли столицю до Москви, яка не підозрювала про підступність і жорстокість більшовиків. З тих пір Москва ревно стежила за тим, щоб жодне місто у СРСР не було суперником могутнього Центру.

Друга світова війна ("Велика вітчизняна війна") остаточно зробила Москву містом "самодержавства, величі" і долею Росії. Гасло тих часів: "велика Росія, а відступати нікуди – позаду Москва". Все, що відбувається у Москві – перевороти, Перебудова, ГКЧП, 20-річне царювання Путіна як вічного Правителя – потім розтікається по всій Росії.

Так було доти, доки Кремль не вирішив напасти на Україну і повернути її в лоно Росії, як колишню "перлину СРСР". Але виявилося, що Україна запекло чинить опір і не хоче ніяк повертатися у СРСР-2.

Більш того, несподівано для Москви і населення інших регіонів Росії Україна переносить військові дії на територію Росії, що створює різні тяготи війни для різних регіонів Росії. Одним регіонам доводиться терпіти потужний військовий тиск ЗСУ, а інші регіони Росії не відчувають війни, насолоджуються життям і навіть заробляють на цій війні. У міру погіршення ситуації на фронті для Путіна у РФ стали проявлятися поки що приховані, але реальні межі між різними частинами Росії.

Критерієм латентного прояву різних Росій є: ставлення до СВО, до злочинної війни в Україні, міжнародна ізоляція путінської Росії, чого не очікував ні Кремль, ні середній клас, погіршення економічної ситуації та напружене ставлення до Центру-Москви, який виявився не здатним вивести РФ з кризи. Це погане поєднання негативних факторів для Москви.

Зараз можна чітко виділити п'ять реальних факторів Росії: