Іран та США ймовірно вирішили не йти на ескалацію. Поки що.

США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, але, як повідомила преса, можливо, попередили по яких.

Іран "потужно" відповів. Можливо, завдав ударів по військовій базі... Сирії. Це у Сирійському курдистані, де понад половина персоналу – ПВК. Хоча міг за допомогою бійців Хашд аль-Шаабі навіть провести наземну операцію в Іраку, де на базах (до речі, вже ослаблених частковим виведенням військ) знаходяться регулярні частини. Не здивуюсь, якщо з'явиться інформація, що про удар так само попередили.

Такий обмін ударами, до речі, вже був нещодавно - після вбивства американцями Касема Сулеймані на території Іраку, Іран формально "обстріляв" американські бази.

Таким чином обидві сторони зробили заявку на продовження переговорів щодо нового формату ядерної угоди. Яка діяла з 2015 до 2018 і яку, до речі, зірвав Дональд Трам особисто.

Такі консультації не відкидають продовження обміну ракетними ударами з Ізраїлем. Тим більше, що іранські балістичні ракети можуть пробивати ППО єврейської держави.

Інтерес Ізраїлю на цьому тлі - все ж таки втягнути США в довге протистояння з Іраном. Тобто виступити на своєму боці не лише у форматі символічних ударів.

Для Трампа "швидка війна" - добре та корисно. А ось затяжна, особливо коли відносно незабаром розпочнеться кампанія з проміжних виборів до Конгресу (а вона традиційно довга та гаряча) – не надто привабливий варіант.

Для РФ ідеальним варіантом - все ж таки вклинити Путіна як "посередника", нехай і другорядного в американо-іранські переговори. Але не відразу, а протягом кількох тижнів чи кількох місяців. До цього якийсь ажіотаж на ринку нафти та газу – приємний бонус для Кремля. Але Путіну потрібна угода до осені. Це важливо з точки зору активності на українському та європейському напрямах. Але про це напишу сьогодні трохи згодом.