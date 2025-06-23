Иран и США вероятно решили не идти на эскалацию. Пока что.

США нанесли удары по ядеррным объектам Ирана, но как сообщила пресса, возможно, предупредили по каким.

Иран "мощно" ответил. Возможно, нанёс удары по военной базе в... Сирии. Это в Сирийском курдистане, где более половины персонала - ЧВК. Хотя мог бы при помощи бойцов Хашд аль-Шааби даже провести наземную операцию в Ираке, где на базах (кстати, уже ослабленных частичным выводом войск) находятся регулярные части. Не удивлюсь, если появится информация, что об ударе так же предупредили.

Такой обмен ударами, кстати, уже был недавно - после после убийства американцами Касема Сулеймани на территории Ирака, Иран формально "обстрелял" американские базы.

Таким образом обе стороны сделали заявку на продолжение переговоров по новому формату ядерной сделки. Которая действовала с 2015 по 2018 и которую, кстати, сорвал Дональд Трам лично.

Такие консультации не исключают продолжение обмена ракетными ударами с Израилем. Тем боолее, что иранские баллистические ракеты могут пробивать ПВО еврейского государства.

Интерес Израиля на этом фоне - всё же втянуть США в долгое противостояние с Ираном. То есть выступить на своей стороне не только в формате символических ударов.

Для Трампа "быстрая война" - хорошо и полезно. А вот затяжная, особенно когда относительно скоро начнётся кампания по промежуточным выборам в Конгресс (а она традиционно долгая и горячая) - не слишком привлекательный вариант.

Для РФ идеальным вариантом - всё же вклинить Путина как "посредника", пусть и второстепенного в американо-иранские переговоры. Но не сразу, а на протяжении нескольких недель или пары месяцев. До этого некий ажиотаж на рынке нефти и газа - приятный бонус для Кремля. Но Путину нужна "сделка" до осени. Это важно с точки зрения активности на украинском и европейском направлениях. Но об этом напишу сегодня чуть позже.