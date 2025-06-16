Зʼявилися цікаві данні, щодо фінансової глибини російського Z-волонтерства.

"Верстка" проаналізувала 75 найбільших активних про військових ТГ каналів, з приводу оголошених зборів на різноманітні потреби для армії рф.

Суми грошей зібраних "простыми россиянами" на потреби власної армії по роках (закриті збори) дійсно вражають.

Для простішого сприйняття цифр переклав за поточним курсом у долари США:

2022 - $47 млн.;

2023 - $497,2 млн.;

2024 - $150 млн.

Важливо: це МІНІМАЛЬНО підтверджені цифри закритих зборів, а на справді вони можуть бути набагато більшими.

Із позитиву: в 2024 суми коштів зібраних цивільними для армії рф зменшилась майже в 3 рази.