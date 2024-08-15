Ідеальний сніданок з лавашу
Якщо ви думаєте, що вже спробували всі можливі комбінації для цього універсального продукту, то тримайтеся міцніше — на підході рецепт №1501
Такий лаваш точно потішить вас і додасть енергії та задоволення на цілий день.
Інгредієнти:
• Тунець;
• Квасоля готова;
• Помідор;
• Цибуля;
• Кінза;
• Спеції, сіль, перець;
• Олія;
• Лаваш;
• Моцарела;
• Яйце варене.
Спосіб приготування:
1. Для салату змішати тунець, квасолю, порізаний помідор, цибулю, кінзу, спеції та олію.
2. Моцарелу порвати на шматочки, яйце порізати на пластини.
3. На лаваш викласти шарами: сир, салат, яйце, посолити та поперчити, і знову сир. Скласти вдвоє.
4. Невелику кількість олії розігріти на сковорідці.
5. Смажити лаваш з обох боків до золотистої та хрумкої скоринки.
Прикрасити авокадо за бажанням.