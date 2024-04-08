Готелі Львова у яких дозволено проживання з домашніми тваринами. Більше можна не залишати на сусідів

Подорожі з тваринами стали набагато легшими, завдяки готелям відкритих для домашніх улюбленців. Звісно довгий список правил слід вивчити заздалегідь, та все ж краще, аніж весь час просити сусідів та турбуватися в дорозі, уявляючи як улюбленець з сумом дивиться на двері. Сьогодні ми у Львові з ТОП 15 готелів, де дозволено проживання з домашніми тваринами – PETS FRIENDLY. Читайте до кінця, щоб ознайомитися з основними правилами.

1. GRUNER LVIV BOUTIQUE HOTEL

Розкішний бутік–готель із задоволенням приймає у себе собак чи котів. На знак своєї гостинності готель надає кожному чотирилапому гостю спеціальні місочки для їжі та води. Також заселення тварин відбувається за додаткову оплату.

2. СТАРОДАВНІЙ ГРАД

Готель облаштований територією парку, посеред якого має котеджі для проживання з улюбленими тваринами. Чотирилапі мають бути маленьких порід та доплатити за своє проживання 300 грн.

3. BANKHOTEL

Оселитися у центрі Львова на всі 5 зірок, разом з чотирилапими членами родини можна в архітектурній споруді австро–угорського банку. Вага тварини має бути менше 10 кг, а порода не має бути бійцівською. На номер допускається лише дві тварини з доплатою 600 грн за одну.

4. LEOPOLIS HOTEL

Готель Львова біля Площа Ринок вітає кішок та собак у своїх номерах за доплату в 600 грн. Прихопіть намордника. якщо ваша собака середнього чи великого розміру.

5. REIKARTZ DWORZEC

Зупинитися біля вокзалу Львова з домашнім улюбленцем можливо в готелі REIKARTZ DWORZEC, у його історичній архітектурній будівлі. До проживання допускаються невеликі, не бійцівські породи з максимальною кількістю дві особини на номер. Вартість проживання тварини складає половину суми від вашого проживання.

6. SONATA HOTEL & RESTAURANT

Розкішний та сучасний готель-ресторан у Львові залюбки забронює ваше проживання та вашого улюбленця. В умови проживання тварини входить внесення застави та окрема сума за ніч.

7. KAVALIER BOUTIQUE HOTEL

Дуже комфортабельний готель для проживання у Львові пропонує номери з терасами та місцями для засмаги. Домашні улюбленці можливі за попереднім записом, а оплата може стягуватися не завжди, в залежності від обставин.

8. ХОСТЕЛ МОЛОДІЖНИЙ

Бюджетний варіант проживання з тваринами у Львові. Вам варто забронювати номер передчасно та обумовити проживання з твариною. Готель знаходиться біля арени Львів, а оплата за тварину береться не завжди.

9. PANORAMA LVIV HOTEL

Ця розкішна зупинка у Львові наділена такими принадами як фітнес-зал, ресторан та конференц-зали і відома як PETS FRIENDLY. На ресепшені вам залюбки підкажуть місця для вигулу або розташування найближчої ветаптеки, чи забронюють місце у ветеринарній клініці.

10. JUSTLVIVIT APARTMENTS

Оселитися прямо на Площі Ринок разом з чотирилапим членом родини в історичні будівлі на чотири поверхи – чудова можливість бачити центр міста кожного ранку. На виході з готелю у вас буде розташовано відому "Криївку". Тварини розміщуються разом з господарями за попереднім бронюванням.

11. HOTEL PALMA

Дизайнерська арт–зупинка у місті Лева привітно ставиться до проживання з собаками або кішками. Додаткова плата можлива залежно від обставин, а чіткі правила розміщено на сайті готелю.

12. HOTEL COIN

Можливість зупинитися в центрі Львова з твариною подарує комфортабельні умови як для вас, так і для чотирилапого. Улюбленцю видаються особисті мисочки для харчування.

13. ЦІСАР

До центру всього 15 хвилин, а краєвид з тераси готелю просто чудовий. Про проживання з тваринами потрібно повідомити заздалегідь та додатково сплатити вказану суму за ніч.

14. SHERLOCK HOLMES BOUTIQUE HOTEL

Досить колоритний тризірковий готель, де тварини можуть почувати себе вільно на території номера. Кожна проживаюча з господарем тварина отримує свої мисочки для їжі.

15. APART HOTEL CODE 10

Жити з видом на Замкову Гору – мрія кожної тварини, подорожуючої зі своїм господарем. Тож, бронюйте заздалегідь, оплачуйте додатково та втілюйте не лишень свою мрію.

Правила для проживання з тваринами у готелях Львова

Звісно у кожного готелю можуть бути свої вимоги з якими вас заздалегідь ознайомлять, або ви прочитаєте на сайті. Та основні пункти однакові і їх потрібно знати всім власникам тварин-туристів.

Як правило у готель допускаються тварини маленьких порід, та, якщо ви маєте велику собаку не сумуйте для них окреме правило намордника на всій території готелю, крім номера.

Тварина має бути з паспортом та всіма необхідними щепленнями.

Собаки-поводирі та службові поліцейські собаки приймаються в готель зазвичай без жодних доплат.

Тварин можна вигулювати тільки у відповідних зонах міста і ні в якому разі не на території готелю.