Гостиницы Львова, в которых разрешено проживание с домашними животными. Больше можно не оставлять на соседей

Путешествия с животными стали намного легче, благодаря гостиницам открытым для домашних любимцев. Конечно длинный список правил следует изучить заранее, но все же лучше, чем все время просить соседей и беспокоиться по дороге, представляя, как любимец с грустью смотрит на дверь. Сегодня мы во Львове с ТОП 15 отелей, где разрешено проживание с домашними животными – PETS FRIENDLY. Читайте до конца, чтобы ознакомиться с основными правилами.

1. GRUNER LVIV BOUTIQUE HOTEL

Роскошный бутик–гостиница с удовольствием принимает у себя собак или кошек. В знак своего гостеприимства отель предоставляет каждому четырехлапому гостю специальные мешочки для еды и воды. Также заселение животных производится за дополнительную оплату.

2. Древний гряд

Отель обустроен территорией парка, среди которого есть коттеджи для проживания с любимыми животными. Четырехлапые должны быть маленьких пород и доплатить за свое проживание 300 грн.

3. BANKHOTEL

Поселиться в центре Львова на все 5 звезд, вместе с четырехлапыми членами семьи можно в архитектурном здании австро-венгерского банка. Вес животного должен быть менее 10 кг, а порода не должна быть бойцовой. На номер допускается только два животных с доплатой 600 грн за одно.

4. LEOPOLIS HOTEL

Отель Львова возле Площадь Рынок поздравляет кошек и собак в своих номерах за доплату в 600 грн. Прихватите намордника. если ваша собака среднего или большого размера.

5. REIKARTZ DWORZEC

Остановиться возле вокзала Львова с домашним любимцем можно в отеле REIKARTZ DWORZEC, в его историческом архитектурном здании. К обитанию допускаются небольшие, не бойцовские породы с максимальным количеством двух особей на номер. Стоимость проживания животных составляет половину суммы от вашего проживания.

6. SONATA HOTEL & RESTAURANT

Роскошный и современный отель-ресторан во Львове с удовольствием забронирует ваше проживание и вашего любимца. В условиях обитания животного входит внесение залога и отдельная сумма за ночь.

7. KAVALIER BOUTIQUE HOTEL

Очень комфортабельный отель во Львове предлагает номера с террасами и местами для загара. Домашние питомцы возможны по предварительной записи, а оплата может взиматься не всегда, в зависимости от обстоятельств.

8. ХОСТЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ

Бюджетный вариант проживания с животными во Львове. Вам следует забронировать номер преждевременно и оговорить проживание с животным. Отель находится возле арены Львов, а оплата за животное взимается не всегда.

9. PANORAMA LVIV HOTEL

Эта роскошная остановка во Львове наделена такими достопримечательностями как фитнес-зал, ресторан и конференц-залы и известна как PETS FRIENDLY. На ресепшене вам охотно подскажут места для выгула или расположения ближайшей ветаптеки или забронируют место в ветеринарной клинике.

10. JUSTLVIVIT APARTMENTS

Поселиться прямо на Площади Рынок вместе с четырёхлапым членом семьи в исторические здания на четыре этажа – отличная возможность видеть центр города каждое утро. На выходе из отеля у вас будет расположена известная "Криевка". Животные размещаются вместе с хозяевами по предварительному бронированию.

11. HOTEL PALMA

Дизайнерская арт-остановка в городе Льва приветливо относится к проживанию с собаками или кошками. Дополнительная плата в зависимости от обстоятельств, а четкие правила размещены на сайте отеля.

12. HOTEL COIN

Возможность остановиться в центре Львова с животным подарит комфортабельные условия как для вас, так и четырехлапого. Любимцу выдаются личные мисочки для питания.

13. ЦИСОР

До центра всего 15 минут, а вид с террасы отеля просто великолепный. О проживании с животными следует сообщить заранее и дополнительно оплатить указанную сумму за ночь.

14. SHERLOCK HOLMES BOUTIQUE HOTEL

Достаточно колоритная трехзвездочная гостиница, где животные могут чувствовать себя свободно на территории номера. Каждое проживающее с хозяином животное получает свои мисочки для еды.

15. APART HOTEL CODE 10

Жить с видом на Замковую Гору – мечта каждого животного, путешествующего со своим хозяином. Бронируйте заранее, оплачивайте дополнительно и воплощайте не только свою мечту.

Правила проживания с животными в отелях Львова

Конечно у каждой гостиницы могут быть свои требования с которыми вас заранее ознакомят, или вы прочтете на сайте. Но основные пункты одинаковы, и их нужно знать всем владельцам животных–туристов.

Как правило, в отеле допускаются животные маленьких пород, и, если у вас большая собака, не скучайте для них отдельное правило намордника на всей территории отеля, кроме номера.

Животное должно быть с паспортом и всеми необходимыми прививками.

Собаки-поводыри и служебные полицейские собаки принимаются в гостиницу обычно без доплат.

Животных можно выгуливать только в соответствующих зонах города и ни в коем случае не на территории отеля.