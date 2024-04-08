Гостиницы Львова, в которых разрешено проживание с домашними животными. Больше можно не оставлять на соседей
Путешествия с животными стали намного легче, благодаря гостиницам открытым для домашних любимцев. Конечно длинный список правил следует изучить заранее, но все же лучше, чем все время просить соседей и беспокоиться по дороге, представляя, как любимец с грустью смотрит на дверь. Сегодня мы во Львове с ТОП 15 отелей, где разрешено проживание с домашними животными – PETS FRIENDLY. Читайте до конца, чтобы ознакомиться с основными правилами.
1. GRUNER LVIV BOUTIQUE HOTEL
Роскошный бутик–гостиница с удовольствием принимает у себя собак или кошек. В знак своего гостеприимства отель предоставляет каждому четырехлапому гостю специальные мешочки для еды и воды. Также заселение животных производится за дополнительную оплату.
2. Древний гряд
Отель обустроен территорией парка, среди которого есть коттеджи для проживания с любимыми животными. Четырехлапые должны быть маленьких пород и доплатить за свое проживание 300 грн.
3. BANKHOTEL
Поселиться в центре Львова на все 5 звезд, вместе с четырехлапыми членами семьи можно в архитектурном здании австро-венгерского банка. Вес животного должен быть менее 10 кг, а порода не должна быть бойцовой. На номер допускается только два животных с доплатой 600 грн за одно.
4. LEOPOLIS HOTEL
Отель Львова возле Площадь Рынок поздравляет кошек и собак в своих номерах за доплату в 600 грн. Прихватите намордника. если ваша собака среднего или большого размера.
5. REIKARTZ DWORZEC
Остановиться возле вокзала Львова с домашним любимцем можно в отеле REIKARTZ DWORZEC, в его историческом архитектурном здании. К обитанию допускаются небольшие, не бойцовские породы с максимальным количеством двух особей на номер. Стоимость проживания животных составляет половину суммы от вашего проживания.
6. SONATA HOTEL & RESTAURANT
Роскошный и современный отель-ресторан во Львове с удовольствием забронирует ваше проживание и вашего любимца. В условиях обитания животного входит внесение залога и отдельная сумма за ночь.
7. KAVALIER BOUTIQUE HOTEL
Очень комфортабельный отель во Львове предлагает номера с террасами и местами для загара. Домашние питомцы возможны по предварительной записи, а оплата может взиматься не всегда, в зависимости от обстоятельств.
8. ХОСТЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ
Бюджетный вариант проживания с животными во Львове. Вам следует забронировать номер преждевременно и оговорить проживание с животным. Отель находится возле арены Львов, а оплата за животное взимается не всегда.
9. PANORAMA LVIV HOTEL
Эта роскошная остановка во Львове наделена такими достопримечательностями как фитнес-зал, ресторан и конференц-залы и известна как PETS FRIENDLY. На ресепшене вам охотно подскажут места для выгула или расположения ближайшей ветаптеки или забронируют место в ветеринарной клинике.
10. JUSTLVIVIT APARTMENTS
Поселиться прямо на Площади Рынок вместе с четырёхлапым членом семьи в исторические здания на четыре этажа – отличная возможность видеть центр города каждое утро. На выходе из отеля у вас будет расположена известная "Криевка". Животные размещаются вместе с хозяевами по предварительному бронированию.
11. HOTEL PALMA
Дизайнерская арт-остановка в городе Льва приветливо относится к проживанию с собаками или кошками. Дополнительная плата в зависимости от обстоятельств, а четкие правила размещены на сайте отеля.
12. HOTEL COIN
Возможность остановиться в центре Львова с животным подарит комфортабельные условия как для вас, так и четырехлапого. Любимцу выдаются личные мисочки для питания.
13. ЦИСОР
До центра всего 15 минут, а вид с террасы отеля просто великолепный. О проживании с животными следует сообщить заранее и дополнительно оплатить указанную сумму за ночь.
14. SHERLOCK HOLMES BOUTIQUE HOTEL
Достаточно колоритная трехзвездочная гостиница, где животные могут чувствовать себя свободно на территории номера. Каждое проживающее с хозяином животное получает свои мисочки для еды.
15. APART HOTEL CODE 10
Жить с видом на Замковую Гору – мечта каждого животного, путешествующего со своим хозяином. Бронируйте заранее, оплачивайте дополнительно и воплощайте не только свою мечту.
Правила проживания с животными в отелях Львова
Конечно у каждой гостиницы могут быть свои требования с которыми вас заранее ознакомят, или вы прочтете на сайте. Но основные пункты одинаковы, и их нужно знать всем владельцам животных–туристов.
- Как правило, в отеле допускаются животные маленьких пород, и, если у вас большая собака, не скучайте для них отдельное правило намордника на всей территории отеля, кроме номера.
- Животное должно быть с паспортом и всеми необходимыми прививками.
- Собаки-поводыри и служебные полицейские собаки принимаются в гостиницу обычно без доплат.
- Животных можно выгуливать только в соответствующих зонах города и ни в коем случае не на территории отеля.
- Вряд ли ваши любимцы могут попасть в ресторан, хотя в правилах некоторых пищевых заведений разрешено присутствие домашних животных в специальных собачьих тележках.
- Запрещено мыть животных в гостиничных душах или ваннах, вытирать полотенцем или кормить из гостиничной посуды.
- При уборке номера животного не должно быть в номере.
- При заселении с животным подписывается отдельный договор, в котором указана оплата за проживание животного и прописаны действия в случае повреждения гостиничного имущества и условия, по которым договор может быть расторгнут заранее.