Глазго запроваджує обов’язковий збір за всі ночівлі з 2027 року

З початку 2027 року кожен, хто проведе ніч у Глазго, побачить додаткові 5% до свого рахунку за проживання в рамках нововведеного міського збору. Цей збір, затверджений міською владою, застосовуватиметься незалежно від того, де ви зупинитесь: у готелі, хостелі, затишному пансіоні, гостьовому будинку чи навіть орендованій квартирі з чайником і диваном. Виходячи з типових цін, відвідувачі можуть очікувати середнє зростання витрат приблизно на £4.83 на особу за кожну ніч, проведену в місті.

Міська влада планує спрямувати отримані кошти на підтримку громадських послуг і організацію заходів, зосереджуючись на районах, які зазнають впливу туризму. Постачальники житла будуть юридично зобов’язані подавати фінансові звіти про збір кожні три місяці. Невелика частина зібраних коштів може бути утримана постачальниками для покриття адміністративних витрат. Подібні збори вже запроваджені в Единбурзі, а інші регіони Шотландії активно розглядають аналогічні політики.

Простіше кажучи, ночівля в Глазго тепер коштуватиме трохи дорожче, ніж у деяких інших частинах Великої Британії, де такого збору немає. Ви відчуєте додаткові витрати сильніше, якщо залишатиметесь на кілька ночей або бронюватимете кілька номерів одразу. Якщо ви стежите за бюджетом, може допомогти пошук житла в дешевших районах, раннє бронювання поїздки або скорочення кількості ночей у місті, при цьому відвідуючи його вдень для огляду визначних місць.

Запровадження цього фіксованого відсоткового збору ставить Глазго в один ряд із численними європейськими напрямками, які застосовують податки на туризм. Ви не матимете вибору, оскільки цей збір включений у підсумковий рахунок, незалежно від того, помітите ви його чи ні. Мандрівникам радять перевіряти, чи вказаний збір у підтвердженні бронювання, чи стягується на місці, оскільки практика може відрізнятися залежно від платформи чи постачальника, який обробляє резервування.

Незалежно від того, чи ви в крихітному номері, чи в розкішному люксі, цей додатковий збір з’являтиметься щоночі та тихо додаватиметься до вашого рахунку. Він не буде позначений як необов’язковий, тому краще знати про нього перед бронюванням. Якщо ви плануєте поїздку до Шотландії у 2027 році або пізніше, варто перевірити, які міста запроваджують подібні збори, і врахувати це при плануванні реальних витрат на подорож.