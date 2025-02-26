Головна причина, чому команда Трампа так взялася за угоду, яка не розвʼязує головного питання – як зупинити Путіна

Трампу потрібно відзвітувати перед своїми виборцями, що він повернув в США гроші, які виділяв "попередник" для України. З відсотками.

Це - першопричина, чому його команда так взялася за угоду, яка не розвʼязує головного питання - як зупинити Путіна.

Трамп намагається зробити те, що можна видати за швидку перемогу. На внутрішньому треку він наштовхнувся на стінку, намагається це виправити справами міжнародними.

Але й тут не все виходить так лінійно, як уявляли собі новоприбулі жителі Білого Дому. Це, звичайно, бісить. Уявляю, в яких виразах Трамп покриває українців, що викаблучуються.

Але угода буде, бо затягування з нею Трампу вже йде на шкоду. Рейтинги після перших двох тижнів починають рухатися вниз. А це ще навіть не дійшло до ключового питання - як заставити Росію і Путіна принаймні зупинитися.

Тому в хід ідуть "маленькі поступки" - на кшталт резолюції в ООН. Це як з кнопкою "перегрузка" при Обамі. Але судячи по категоричних заявах Лаврова і Путіна, "прогиб" поки що не зарахований. А те, що навіть республіканські ЗМІ намагаються попередити Трампа від реверансів перед Москвою, дає привід не впадати у стан неврастеніка. Принаймні, сьогодні.

Все поки рухається швидко, але повільно.

Набираємось терпіння.