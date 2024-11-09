Геніальний план Трампа

План Трампа заморозити війну і вступ України у НАТО на 20 років - геніальний у своїй простоті.

По-перше, він неодмінно спрацює. Ну або ні.

По-друге, проблема буде перекладена на наступні покоління українських, російських, європейських і - що головне - американських політиків. Це дуже зручно.

Бо Трамп для США і світу нових проблем і так наробить у спробі простого вирішення вже накопичених. Тому світу і американцям і так буде чим зайнятися.

ВІдповідальне лідерство, на яке людство заслуговує.