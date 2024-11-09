Гениальный план Трампа

План Трампа заморозить войну и вступление Украины в НАТО на 20 лет – гениален в своей простоте.

Во-первых, он обязательно сработает. Ну или нет.

Во-вторых, проблема будет переведена на следующие поколения украинских, российских, европейских и – что главное – американских политиков. Это очень удобно.

Потому что Трамп для США и мира новых проблем и так наделает в попытке простого решения уже накопленных. Поэтому миру и американцам и так будет чем заняться.

Ответственное лидерство, которого человечество заслуживает.