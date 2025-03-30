Де в Україні чекати інтенсивні опади: прогноз погоди

У неділю в Україну прийдуть дощі.

Інтенсивнішими опади очікуються найближчої ночі та завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході.

Вдень у неділю дощі поблукають на заході, півночі та у центрі.

На півдні та сході без істотних опадів у денні години.

Температура повітря 30-го березня вдень коливатиметься в межах +10+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) до +18 градусів.

А ось вздовж смуги від Чернівецької області через Вінниччину-Черкащину-Кропивницький з районами-Полтавщину до Харківщини та Сумщини розташується холодне повітря, очікується на цій ділянці +4+10 градусів! Карта вгорі.

У Києві 30-го березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11, +12 градусів. Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці - навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ.

Краса ніжна весняна, яка навколо, потребує нашої опіки та турботи.

Не забивайте це прекрасне щорічне диво сміттям, шашличними димами та агресивною поведінкою автомобілів на газонах, на траві у парках, обдираючи дерева і ламаючи кущі.

Словом - "Не топчіть конвалій!".

Раптом що - я в курсі, коли цвітуть конвалії))

Це - алегорія.

Літній час - ось-ось))