Где в Украине ожидаются интенсивные осадки: прогноз погоды

В воскресенье в Украину придут дожди.

Более интенсивными осадки ожидаются в ближайшую ночь и завтра утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе.

Днем в воскресенье дожди скитаются на западе, севере и в центре.

На юге и на востоке без существенных осадков в дневные часы.

Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10+15 градусов, на юге (кроме Одесщины) до +18 градусов.

А вот вдоль полосы от Черновицкой области через Виннитчину-Черкащину-Кропивницкий с районами-Полтавщину до Харьковщины и Сумщины расположится холодный воздух, ожидается на этом участке +4+10 градусов! Карта вверху.

В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11, +12 градусов. Чтобы какие-нибудь серьезные осадки завтра в столице - вряд ли, но облаков станет больше, максимум местами небольшой дождь.

Красота нежная весенняя, которая вокруг, нуждается в нашей опеке и заботе.

Не убивайте это прекрасное ежегодное чудо мусором, шашлычными дымами и агрессивным поведением автомобилей на газонах, на траве в парках, обдирая деревья и ломая кусты.

Словом - "Не топчите ландышей!".

Вдруг что – я в курсе, когда цветут ландыши))

Это – аллегория.

Летнее время – вот-вот))