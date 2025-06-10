Де зупинитися у вічному місті: розкішні готелі Рима для незабутнього відпочинку

Стародавні руїни, вишукана архітектура, італійська кухні та дух історії – усе це вічне місто Рим, яке вабить туристів своїм унікальним шармом. Проте, щоб поринути в атмосферу розкоші та комфорту й зробити подорож до Рима по-справжньому незабутньою, важливо обрати правильне місце для проживання.

Тож вирушаймо у захопливу подорож крізь час і прогуляймося вузькими вуличками Рима, щоб відкрити його таємниці, велич та неймовірний вплив на всю людську цивілізацію.

1. Residenza Napoleone III

Розкішний готель в історичному будинку XVIII століття, де жив сам Наполеон. Пропонує два ексклюзивні люкси з антикварними меблями, творами мистецтва та видом на Іспанські сходи.

Адреса: Via della Fontanella di Borghese, 56, 00186 Roma RM, Italy

Via della Fontanella di Borghese, 56, 00186 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.residenzanapoleone.com/

https://www.residenzanapoleone.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Residenza Napoleone III – один із унікальних готелів Рима. Розташований у палаці Palazzo Ruspoli на легендарній Via dei Condotti. У 1830 році тут проживав сам Наполеон.

Ось кілька цікавих особливостей готелю:

Люкс Наполеона: Складається з трьох кімнат, обставлених антикварними меблями, масивними картинами, гобеленами XVI століття, паркетною підлогою та розписаними вручну стінами. До нього прилягає додаткова спальня – Blue Room , названа на честь синіх і білих китайських ваз.

Складається з трьох кімнат, обставлених антикварними меблями, масивними картинами, гобеленами XVI століття, паркетною підлогою та розписаними вручну стінами. До нього прилягає додаткова спальня – , названа на честь синіх і білих китайських ваз. Люкс із садом на даху: Має один із найгарніших садів на даху з видом на місто. Справжня розкіш – багаторівневий терасовий сад площею понад 180 м².

У готелі є безкоштовний Wi-Fi та континентальний сніданок, що включає свіжозварену каву або капучино, солодку випічку, м’ясні нарізки та сири. Пьяцца ді Спанья розташована за 5 хвилин пішки, а Кастель Сант-Анджело – за 1,5 км.

Residenza Napoleone III – один із найкращих готелів Рима. Дивовижне історичне місце для вражаючої відпустки.

2. Villa Spalletti Trivelli

Оригінальна римська вілла, що належала знатній родині. Поєднання елегантності, комфорту та сучасних зручностей.

Адреса: Via Piacenza, 4, 00184 Roma RM, Italy

Via Piacenza, 4, 00184 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.villaspalletti.it

https://www.villaspalletti.it Рейтинг: 4.8 ⭐

Villa Spalletti Trivelli – унікальне місце в Римі, яке поєднує розкіш, історію та комфорт. Розгляньмо, що вирізняє цей готель:

Історична вілла: Готель розташований в історичній віллі, лише за 200 метрів від президентського палацу Квірінале . Це місце дихає історією, і його атмосфера невимовна.

Готель розташований в історичній віллі, лише за 200 метрів від президентського палацу . Це місце дихає історією, і його атмосфера невимовна. Унікальний дизайн: Номери та люкси Villa Spalletti Trivelli поєднують антикварні меблі з сучасними елементами. Тут ви знайдете м’які халати, капці, супутникове телебачення та комфортні ліжка.

Номери та люкси поєднують антикварні меблі з сучасними елементами. Тут ви знайдете м’які халати, капці, супутникове телебачення та комфортні ліжка. Спа та велнес: Безкоштовний фітнес-зал, біосауна та турецька лазня. Масажі допоможуть розслабитися після довгої та захопливої прогулянки Римом.

Безкоштовний фітнес-зал, біосауна та турецька лазня. Масажі допоможуть розслабитися після довгої та захопливої прогулянки Римом. Сніданок у саду: Щороку вас чекає італійський сніданок із різноманітними стравами. Ви можете насолодитися ним на затіненій садовій терасі.

Щороку вас чекає італійський сніданок із різноманітними стравами. Ви можете насолодитися ним на затіненій садовій терасі. Близькість до пам’яток: Готель розташований за 5 хвилин пішки від Фонтану Треві і за 150 метрів від Via Nazionale, що з’єднує з вокзалом Терміні та Ватиканом.

Villa Spalletti Trivelli – не просто найкращий готель у Римі, це справжня магія, яка дозволить вам зануритися у світ історії, комфорту та розкоші.

3. J.K. Place Roma

Стильні номери в найкращих готелях Рима. Джерело: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from the Pixabay website

Стильний дизайн, натхненний неокласицизмом і сучасністю, у центрі Рима, неподалік від Пьяцци Навони та Пантеону.

Адреса: Via di Monte de’ Farina, 30, 00186 Roma RM, Italy

Via di Monte de’ Farina, 30, 00186 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.jkroma.com/

https://www.jkroma.com/ Рейтинг: 4.8 ⭐

J.K. Place Roma – справжня перлина серед готелів Рима пропонує:

Історична вілла: Розташована за кілька кроків від знаменитих пам’яток.

Розташована за кілька кроків від знаменитих пам’яток. Дизайн і розкіш: Кожен номер у J.K. Place Roma – це витвір мистецтва. Їх спроектував визнаний архітектор Michele Bönan. Вас чекають меблі ручної роботи від італійських майстрів, мармурові ванні кімнати з великими скляними душами та підлогою з тикового дерева.

Сучасні зручності: Усі номери оснащені індивідуальним контролем температури, HD LED-телевізорами з кабельними спортивними та кіно каналами, безкоштовним Wi-Fi, електронними сейфами, док-станціями для iPod/iPad тощо.

Усі номери оснащені індивідуальним контролем температури, HD LED-телевізорами з кабельними спортивними та кіно каналами, безкоштовним Wi-Fi, електронними сейфами, док-станціями для iPod/iPad тощо. J.K. Café: Тут можна насолоджуватися італійськими делікатесами протягом дня, а ввечері – авторськими коктейлями та класичними напоями в затишному барі.

J.K. Place Roma – топовий готель Рима, сучасне місце для ідеальної відпустки.

4. Hotel Vilòn

Розташований у палаці XVI століття. Готель має вишукані номери та люкси з видом на сади Борґезе або річку Тибр, а також ресторан, бар і лаундж.

Адреса: Via dell’Arancio, 24, 00186 Roma RM, Italy

Via dell’Arancio, 24, 00186 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.hotelvilon.com/

https://www.hotelvilon.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Vilòn – чудовий куточок розкоші та комфорту пропонує:

Історична спадщина: Vilòn розташований у самому історичному центрі Рима, за 200 метрів від Via dei Condotti та за 500 метрів від Via Margutta. Будівля, що датується XVI століттям, зберігає стародавні таємниці та атмосферу старої Римської республіки.

Елегантний дизайн: Усередині Vilòn вас зустріне оновлений інтер’єр із коштовного каміння. Цей готель – справжній витвір мистецтва, де кожна деталь продумана з любов’ю.

Усередині вас зустріне оновлений інтер’єр із коштовного каміння. Цей готель – справжній витвір мистецтва, де кожна деталь продумана з любов’ю. Професійний персонал: Гостей вітає привітний персонал, який пропонує високий рівень сервісу та увагу до деталей.

Гостей вітає привітний персонал, який пропонує високий рівень сервісу та увагу до деталей. Ідеальне розташування: Vilòn розташований за 6 хвилин пішки від Пьяцци ді Спанья та неподалік від багатьох пам’яток Рима. Це ідеальне місце для тих, хто хоче зануритися в атмосферу вічного міста.

розташований за 6 хвилин пішки від та неподалік від багатьох пам’яток Рима. Це ідеальне місце для тих, хто хоче зануритися в атмосферу вічного міста. Кулінарні насолоди: Ресторан готелю пропонує італійську кухню. Щороку гості можуть насолоджуватися вишуканим континентальним і американським сніданком.

Vilòn – це більше, ніж просто місце для проживання, це справжня подорож у історію та розкіш, один із найкращих готелів Рима.

5. Portrait Roma

Приватний маєток із 14 індивідуально оформленими номерами та люксами, а також терасою на даху з видом на Рим. Готель розташований на Via dei Condotti, відомій своїми бутиками та магазинами.

Адреса: Via Bocca di Leone, 23, 00187 Roma RM, Italy

Via Bocca di Leone, 23, 00187 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/portrait-roma/

https://www.lungarnocollection.com/portrait-roma/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Portrait Roma, світ вишуканості та розкоші, пропонує своїм гостям:

Мистецтво та розкіш: Portrait Roma розташований у найпрестижнішому районі міста, лише за 300 метрів від Іспанських сходів. Тут на вас чекають 14 розкішних люксів із дизайнерськими меблями. Це місце, де мистецтво та комфорт поєднуються в ідеальному балансі.

розташований у найпрестижнішому районі міста, лише за 300 метрів від Іспанських сходів. Тут на вас чекають 14 розкішних люксів із дизайнерськими меблями. Це місце, де мистецтво та комфорт поєднуються в ідеальному балансі. Персональний асистент: Вас зустріне особистий асистент, готовий допомагати протягом усього перебування. Він подбає про ваші потреби та зробить вашу відпустку незабутньою.

Вас зустріне особистий асистент, готовий допомагати протягом усього перебування. Він подбає про ваші потреби та зробить вашу відпустку незабутньою. Розкішні зручності: Від безкоштовного Wi-Fi до LCD-телевізорів, номери мають усе необхідне. Ви також можете скористатися iPad та док-станціями для iPod.

Від безкоштовного Wi-Fi до LCD-телевізорів, номери мають усе необхідне. Ви також можете скористатися iPad та док-станціями для iPod. Сніданок у номері: Континентальний сніданок доставляється прямо до вашого люксу щоранку. Це додасть вашому перебуванню особливого шарму.

Континентальний сніданок доставляється прямо до вашого люксу щоранку. Це додасть вашому перебуванню особливого шарму. Сімейна історія: Portrait Roma є частиною колекції Lungarno, що належить родині Феррагамо. Готель розташований над сімейним бутиком, лише за 5 хвилин пішки від музею Ara Pacis архітектора Річарда Майєрса.

Portrait Roma – топовий готель Рима. Це унікальне місце, де кожна деталь створена для вашого комфортного перебування.

6. The First Dolce

Авторські коктейлі в топ-готелях Рима. Джерело: Image by Aleš Kartal from the Pixabay website

Готель пропонує 29 номерів і люксів із творами мистецтва та дизайнерськими меблями.

Адреса: Via del Corso, 63, 00187 Roma RM, Italy

Via del Corso, 63, 00187 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.pavilionshotels.com/rome/

https://www.pavilionshotels.com/rome/ Рейтинг: 4.9 ⭐

The First Dolce – це магічне поєднання історії та розкоші. Що цікавого:

Історична спадщина: The First Dolce розташований на одній із найвідоміших вулиць Рима, Via del Corso, лише за 300 метрів від Іспанських сходів. Будівля готелю була зведена в XIX столітті за проєктом італійського архітектора та урбаніста Джузеппе Валядьєра. Він також створив вражаючий еліптичний план Пьяцци дель Пополо, з’єднавши її сходами та терасами з пагорбом Пінчо та садами Борджезе.

Сучасне мистецтво: Готель присвячений сучасному мистецтву. Тут є галерея, де можна надихатися творами сучасних художників. Галерея – не просто місце для відпочинку, це затишний притулок, де також можна поснідати серед стародавніх стін і античних арок.

Готель присвячений сучасному мистецтву. Тут є галерея, де можна надихатися творами сучасних художників. Галерея – не просто місце для відпочинку, це затишний притулок, де також можна поснідати серед стародавніх стін і античних арок. Затишок і комфорт: На вас чекають 29 номерів і люксів, оформлених із любов’ю до деталей. Дизайнерські меблі та твори мистецтва створюють унікальну атмосферу.

На вас чекають 29 номерів і люксів, оформлених із любов’ю до деталей. Дизайнерські меблі та твори мистецтва створюють унікальну атмосферу. Ресторан і бар: Є ресторан із вишуканою кухнею та бар, де можна насолодитися авторськими коктейлями.

Є ресторан із вишуканою кухнею та бар, де можна насолодитися авторськими коктейлями. Тераса з видом: Тераса на даху пропонує чудовий вид на Рим. Ідеальне місце для відпочинку після прогулянок містом.

The First Dolce – не просто найкращий готель у Римі, це подорож крізь час і простір у комфортному оточенні.

7. Maalot Roma

Пропонує чудове співвідношення ціни та якості в центрі Рима, неподалік від Пьяцци Венеція та Колізею. Готель має сучасні та затишні номери з кондиціонером, мінібаром і телевізором, а також ресторан, бар і спільний лаундж.

Адреса: Via delle Muratte, 78, 00187 Roma RM, Italy

Via delle Muratte, 78, 00187 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.hotelmaallot.com/

https://www.hotelmaallot.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Maalot Roma – це наче нота в симфонії Рима, де ціна та якість звучать у гармонії. Розташований у серці вічного міста, цей готель є справжньою перлиною.

Затишні номери чекають на вас, наче обійми після довгого дня пригод. Кондиціонер, мінібар і телевізор – усе, щоб ви почувалися як удома.

Смачна італійська кухня в ресторані готелю – це не просто їжа, а подорож у світ ароматів і смаків. Тут можна скуштувати запашні пасти, свіжі морепродукти та десерти, які розкажуть про смаки Рима. Увечері насолодіться келихом вина або аперитивом у барі.

Відвідуючи спільний лаундж, ви можете познайомитися з іншими мандрівниками, поділитися враженнями та обговорити плани на завтра. Затишні дивани, книги та приємна атмосфера подарують найкращі моменти.

Поруч із готелем Maalot Roma розташовані такі пам’ятки:

Фонтан Треві: Знаменитий фонтан, де можна загадати бажання, кинувши монету через плече.

Знаменитий фонтан, де можна загадати бажання, кинувши монету через плече. Станція метро Барберіні: Звідси легко дістатися до Іспанських сходів та інших центральних районів Рима.

Звідси легко дістатися до Іспанських сходів та інших центральних районів Рима. Пьяцца Барберіні: Простора площа з оглядовим майданчиком і красивою архітектурою.

Maalot Roma – еклектичний готель у Римі, ідеальна база для дослідження міста, де ви можете відкрити нові куточки та надихнутися історією та культурою.

8. Hotel Singer Palace

Розташований у будинку XVII століття, який був резиденцією знаменитого тенора Бенджаміно Джільї.

Адреса: Via Alessandro Specchi, 10, 00186 Roma RM, Italy

Via Alessandro Specchi, 10, 00186 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.singerpalacehotel.com/

https://www.singerpalacehotel.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Singer Palace – це дивовижна музика в старовинній будівлі XVII століття, готова запропонувати вам:

Резиденція тенора: Сам Benjamino Gigli , знаменитий тенор, жив у цьому величному готелі. Згадайте його голос, який лунал цими стінами, наче магія.

Сам , знаменитий тенор, жив у цьому величному готелі. Згадайте його голос, який лунал цими стінами, наче магія. Унікальні номери та люкси: На вас чекають чудові номери, кожен із власною історією. Елегантний декор, мармурові ванні та види на місто – це не просто зручності, а подорож у часі.

На вас чекають чудові номери, кожен із власною історією. Елегантний декор, мармурові ванні та види на місто – це не просто зручності, а подорож у часі. Ресторан і бар: У ресторані готелю вас чекає смачна італійська кухня. Спробуйте запашні пасти, свіжі морепродукти та унікальні десерти. А ввечері відвідайте затишний бар і розслабтесь із келихом вина.

У ресторані готелю вас чекає смачна італійська кухня. Спробуйте запашні пасти, свіжі морепродукти та унікальні десерти. А ввечері відвідайте затишний бар і розслабтесь із келихом вина. Тераса на даху: Погляньте на місто згори. Тут, на терасі, ви можете побачити Рим у всій його красі. Вечірнє світло, зорі та архітектура – моменти, що залишаться у вашому серці.

Singer Palace – нові сторінки історії в прекрасному місті. Заслужено вважається одним із найкращих готелів Рима.

9. Hotel Martis Palace

Сімейні номери в готелях Рима. Джерело: Image by Leo Merkel from the Pixabay website

Вишуканный декор, оригінальні фрески та види на Piazza Navona або внутрішній двір. Готель має ресторан, бар, терасу та сімейні номери.

Адреса: Via di San Giuseppe Calasanzio, 1, 00186 Roma RM, Italy

Via di San Giuseppe Calasanzio, 1, 00186 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.hotelmartispalace.com/

https://www.hotelmartispalace.com/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Martis Palace – перлина в серці Рима, де історія поєднується з розкішшю. Погрузімося у світ цього унікального готелю:

Ідеальне розташування: Martis Palace розташований у самому центрі Рима, лише за 50 метрів від Piazza Navona. Це означає, що ви можете пішки дістатися до головних пам’яток, таких як Пантеон, Campo de’ Fiori та Villa Borghese. Ваша історична прогулянка починається прямо за порогом готелю.

Затишні номери: Усі номери в Martis Palace – справжні витвори мистецтва. Тут вас чекають звукоізольовані номери з сучасними меблями. Величезні вікна, що належать до епохи Відродження, і комфортні ліжка забезпечать чудовий сон.

Усі номери в – справжні витвори мистецтва. Тут вас чекають звукоізольовані номери з сучасними меблями. Величезні вікна, що належать до епохи Відродження, і комфортні ліжка забезпечать чудовий сон. Тераса з видом на місто: Martis Palace пропонує своїм гостям велику, вражаючу терасу з приголомшливими видами на Рим. Тут можна поснідати, розслабитися з книгою в руках або просто помилуватися панорамою міста.

пропонує своїм гостям велику, вражаючу терасу з приголомшливими видами на Рим. Тут можна поснідати, розслабитися з книгою в руках або просто помилуватися панорамою міста. Знижка на спа: Гості готелю отримують знижку в спа-центрі, розташованому неподалік. Після дня, проведеного в Римі, це ідеальне місце для відпочинку та відновлення сил.

Martis Palace – топовий готель у Римі, чудовий вибір для незабутньої відпустки.

10. Hassler Roma

Один із найвідоміших і найпрестижніших готелів Рима, розташований на вершині Іспанських сходів. Має ресторан, відзначений зіркою Мішлен, бар, спа-центр і фітнес-зал.

Адреса: Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Roma RM, Italy

Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.hotelhasslerroma.com

https://www.hotelhasslerroma.com Рейтинг: 4.8 ⭐

Hassler Roma – ідеальне місце для вишуканого перебування у Вічному місті.

Hassler Roma пропонує елегантні номери та люкси з класичним і розкішним дизайном, де антикварні меблі та краєвиди на Рим створюють атмосферу вишуканості.

Ресторан Imàgo, відзначений зіркою Мішлен, розташований на 6-му поверсі готелю. Він порадує гостей класичною італійською кухнею з панорамними видами на дахи Рима.

Hassler Roma пропонує додаткові зручності:

Спа-центр: Безкоштовний доступ до сауни, турецької лазні та тренажерного залу.

Безкоштовний доступ до сауни, турецької лазні та тренажерного залу. Бари: Скуштуйте найкращі вина світу в стильних барах.

Скуштуйте найкращі вина світу в стильних барах. Фітнес-зал: Підтримуйте форму навіть у відпустці.

Hassler Roma ідеально розташований за 5 хвилин пішки від станції метро Spagna і лише за 170 метрів від популярної торговельної вулиці Via dei Condotti та пропонує такі пам’ятки:

Piazza di Spagna: Відома своїми знаменитими сходами та фонтаном, це чудове місце для прогулянок і спостереження за життям міста.

Відома своїми знаменитими сходами та фонтаном, це чудове місце для прогулянок і спостереження за життям міста. Колізей: Величний амфітеатр, символ Стародавнього Рима та одна з найвідоміших пам’яток у світі.

Hassler Roma – у цьому шикарному готелі Рима минуле гармонійно переплітається з сьогоденням, створюючи незабутню атмосферу.

11. Anantara Palazzo Naiadi

Неокласична будівля, зведена на руїнах стародавніх римських терм.

Адреса: Piazza della Repubblica, 47, 00185 Roma RM, Italy

Piazza della Repubblica, 47, 00185 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.anantara.com/en/palazzo-naiadi-rome

https://www.anantara.com/en/palazzo-naiadi-rome Рейтинг: 4.6 ⭐

Anantara Palazzo Naiadi – чудове місце для перебування в Римі. Ось що ви знайдете в цьому розкішному готелі:

Історична архітектура: Палац, побудований у XIX столітті, поєднує багату історію та сучасний комфорт.

Палац, побудований у XIX столітті, поєднує багату історію та сучасний комфорт. 238 номерів і люксів: Номери просторі та елегантні з вишуканим декором. Мармурові ванні з розкішними туалетними приналежностями додають шарму.

Ресторани та бари: Два ресторани, де можна насолодитися італійською та міжнародною кухнею. Не пропустіть можливість повечеряти на панорамній терасі.

Два ресторани, де можна насолодитися італійською та міжнародною кухнею. Не пропустіть можливість повечеряти на панорамній терасі. Басейн і спа: Розслабтеся на даху готелю, поплавайте в сезонному басейні та відвідайте спа-центр.

Розслабтеся на даху готелю, поплавайте в сезонному басейні та відвідайте спа-центр. Чудове розташування: Розташований на Piazza della Repubblica, цей готель у пішій доступності від Імператорських форумів, Фонтану Треві та Іспанських сходів.

Anantara Palazzo Naiadi – історія зустрічається з сучасністю в цьому вишуканому готелі Рима.

12. Hotel Splendide Royal

Зали для заходів у готелях Рима. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Розташований у колишньому монастирі XIX століття. Готель має 68 номерів і люксів із елегантним декором, шовковими тканинами та кришталевими люстрами. Також є ресторан із трьома зірками Мішлен, бар і тераса з видом на Villa Borghese.

Адреса: Via di Porta Pinciana, 14, 00187 Roma RM, Italy

Via di Porta Pinciana, 14, 00187 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.splendideroyal.com/

https://www.splendideroyal.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Splendide Royal, чудове місце для перебування у Вічному місті, є одним із найвідоміших і найпрестижніших готелів Рима.

Що ви знайдете в Splendide Royal:

Історична архітектура: Готель розташований у переобладнаному монастирі XIX століття. Це поєднання минулого та сучасності створює унікальну атмосферу.

Готель розташований у переобладнаному монастирі XIX століття. Це поєднання минулого та сучасності створює унікальну атмосферу. 68 номерів і люксів: Просторі номери оформлені з вишуканим декором, шовковими тканинами та кришталевими люстрами. Деякі люкси мають приватні тераси з приголомшливими панорамами.

Просторі номери оформлені з вишуканим декором, шовковими тканинами та кришталевими люстрами. Деякі люкси мають приватні тераси з приголомшливими панорамами. Зірка Мішлен: Ресторан готелю, відзначений трьома зірками Мішлен, пропонує вишукану середземноморську кухню. Сніданки подаються за меню.

Ресторан готелю, відзначений трьома зірками Мішлен, пропонує вишукану середземноморську кухню. Сніданки подаються за меню. Бар і тераса: Насолоджуйтесь напоєм у барі або розслабтеся на терасі з видом на Villa Borghese.

Splendide Royal – місце, де історія переплітається з розкішшю, створюючи затишну атмосферу для чудового перебування.

13. NH Collection Palazzo Cinquecento

Розташований у будівлі початку XX століття, яка раніше була залізничною станцією. Готель має 177 номерів і люксів із сучасним і комфортним дизайном. Також є ресторан, бар, фітнес-центр і тераса на даху з римськими руїнами.

Адреса: Piazza dei Cinquecento, 90, 00185 Roma RM, Italy

Piazza dei Cinquecento, 90, 00185 Roma RM, Italy Вебсайт: https://www.nh-hotels.com/en/hotel/nh-collection-roma-palazzo-cinquecento

https://www.nh-hotels.com/en/hotel/nh-collection-roma-palazzo-cinquecento Рейтинг: 4.6 ⭐

NH Collection Palazzo Cinquecento – розкішне місце для перебування в Римі. Тут ви знайдете вишуканий дизайн, дерев’яні підлоги та стильні інтер’єри, що створюють затишну атмосферу. Деякі номери пропонують вид на великі сади з римськими руїнами та мальовничу станцію Termini. Є також розкішний ресторан із місцевими делікатесами та бар із розслаблюючими напоями.

Готель пропонує безкоштовний доступ до фітнес-центру, а також терасу на даху з видом на римські руїни.

Пам’ятки поблизу:

Музей Національного Рима – Терми Діоклетіана: Історичне місце, розташоване лише за 2 хвилини пішки від готелю.

Історичне місце, розташоване лише за 2 хвилини пішки від готелю. Базиліка Святого Серця Ісуса: Церква з вражаючою архітектурою, також неподалік.

Церква з вражаючою архітектурою, також неподалік. Вокзал Roma Termini: За хвилину пішки. Звідси зручно дістатися до всіх головних пам’яток Рима.

NH Collection Palazzo Cinquecento – сучасний готель у Римі, де панує захоплююча історія та пишність міста.

14. Hotel 55 Fifty-Five

Розташований у будівлі XIX століття в центрі Рима, неподалік від Фонтану Треві та Piazza Navona. Готель має кілька номерів і люксів із елегантним і мінімалістичним дизайном, дощовими душами та кавомашинами, а також спільний лаундж і безкоштовний Wi-Fi.

Адреса: Via della Vite, 13, 00187 Roma RM, Italy

55 Fifty-Five – це світ елегантності та шику з комфортними та стильними номерами. Тут ви можете розслабитися, поспілкуватися з іншими гостями або просто насолодитися тишею, відвідавши спільний лаундж. Залишайтеся на зв’язку та діліться враженнями з близькими завдяки безкоштовному Wi-Fi.

Готель розташований неподалік від пам’яток, які обов’язково варто відвідати:

Piazza Barberini: Відома своїми історичними пам’ятниками та фонтанами.

Відома своїми історичними пам’ятниками та фонтанами. Piazza Navona: Чудове місце для прогулянок і спостереження за життям міста.

Чудове місце для прогулянок і спостереження за життям міста. Квірінальський палац: Одна з офіційних резиденцій президента Італії.

55 Fifty-Five – унікальний готель у Римі, де на вас чекає дивовижний досвід проживання та море позитивних емоцій.

Ми представили одні з найкращих готелів Рима для вашої подорожі. Тут ви знайдете найкращі емоції та незабутній досвід магії та зачарування в дивовижному Римі.