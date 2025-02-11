Фронт може посипатися влітку: чому Росія ''посилила'' свою армію віслюками

Російська армія почала використовувати на фронті справжніх віслюків для доставки вантажів. І в Держдумі РФ це підтвердили. Зокрема, російський депутат від компартії Віктор Соболєв заявив, що "цілком нормально використовувати ослів і коней для доставки боєприпасів та іншого на передову", а також зазначив, що наразі є "великі складнощі в забезпеченні частин і підрозділів, зокрема штурмових загонів і груп, боєприпасами, військово-технічним майном і продовольством".

Початок використання російськими військами на фронті ослів та інших в'ючних тварин вказує на те, що Росія не витягує війну на виснаження – їй не вистачає техніки. Вона мобілізує все, що може мобілізувати. Наприклад, у людей на окупованих територіях просто відбирають транспорт, і це не поодинокі, а масові випадки. Про вилучення човнів у місцевого населення на окупованих територіях уздовж Дніпра я взагалі мовчу, вже справа дійшла до конфіскації надувних гумових човнів.

Використання російською армією гужового транспорту, зокрема віслюків, для України є дуже хорошою ознакою. Це свідчить про те, що техніки для забезпечення військ у Росії стає все менше і менше. І тепер овес і фуражне зерно стане стратегічною сировиною для РФ, тобто не дизельне пальне для танків, а овес, бо віслюка заправляти не потрібно, а от годувати – треба.

Подейкують, що Трамп уже понад десять разів спілкувався з Путіним, і ініціатором цих переговорів був саме Путін. Ба більше, у Білому домі лунає дата 24 лютого – це буде перша спроба припинити вогонь на лінії фронту. У Путіна катастрофа з економікою, і поява на війні віслюків та інших в'ючних тварин свідчить про те, що все, ліміт вичерпано.

До речі, цілком можуть бути правдою повідомлення і фотографії, які з'являються у російських воєнкорів і свідчать про те, що, крім коней і віслюків, у війні проти України Росія вже використовує і верблюдів.

От тільки і з цим ресурсом у Путіна біда: народне господарство РФ не має великої кількості в'ючних тварин. Індустріалізація пішла настільки далеко вперед, що тварин там не розводять у великих кількостях. Цим у Росії в основному займаються приватні господарства і малий бізнес. До того ж в'ючні тварини використовуються як не основний вид транспорту, а додатковий. Тому для мобілізації віслюків, коней та інших в'ючних тварин Росії потрібно звертатися до великих і приватних господарств.

Верблюди в Азії котируються, оскільки їх не дарма називають "кораблями пустелі", тому їх цілком можуть використовувати для перевезення вантажів для фронту.

А от купівля оленів у чукчів – це поганий варіант, тому що олені необ'їжджені й необстріляні. Так, їхнє поголів'я обчислюється сотнями, навіть тисячами, але вони ж мають бути об'їждженими й обстріляними! Адже кінь стає бойовим тільки після того, як його навчать не боятися пострілів і вибухів. Інакше кажучи, навіть із мобілізацією навіть такого виду транспорту, як в'ючні тварини, у Росії можуть бути величезні проблеми. Не просто так існує приказка: людина – не худоба, звикає до всього. Якщо худобу не погодувати і не напоїти водою вчасно, вона здохне.

Якщо Росія вже змушена використовувати для транспортування вантажів на війні коней і віслюків, то що тоді казати про перспективи продовження російського наступу, який триває з кінця 2023 року. Навіть якщо в РФ зберуть піхоту, танків від цього більше не стане. Адже проблема полягає не тільки в дефіциті вантажного транспорту для підвезення забезпечення військ, а й у тому, що немає бойової техніки.

Західні розвідки підтверджують, що до червня 2025 року РФ вийде на нульові запаси бойової техніки на складах. Уралвагонзавод за рік збирає приблизно 200-220 танків. За рік! А тепер подивіться статистику ураження бронеоб'єктів російської армії, тобто скільки ЗСУ їх випалює за місяць. Тож із літа в російської армії почнуться колосальні проблеми. Недарма Рибар написав, що вони вже бачать перспективу перетворення мотострілецьких бригад на кінну армію. Але знову ж таки виникає питання – де взяти стільки коней.

Путін надуває щоки, намагаючись робити вигляд і переконувати Україну і весь світ у тому, що все йде за планом. Він не може сказати: "Хлопці, ми облажалися, треба закінчувати". А от Трампу він каже: віддайте частину України – і будемо терміново закінчувати.

Тож російський наступ поступово згасатиме і піде на спад. А додатковий особовий склад, який зараз готує Росія, вона сточуватиме точно так само, як це відбувається сьогодні. Росія сточує особовий склад у "м'ясних штурмах". За словами наших військових, на Покровському напрямку поява бронетехніки у складі атакувальних груп РФ вкрай рідко трапляється.

Утім, як то кажуть, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Путін почне усвідомлювати реальність тільки тоді, коли Герасимов доповість йому про те, що фронт посипався. А це може статися влітку, якщо бойові дії на той час ще триватимуть.

Крім того, є велика надія, що навесні Україна почне повітряні операції. До нас підійдуть літаки дальньої радіолокаційної розвідки – шведи готують передачу двох. Плюс сьогодні, за деякими оцінками, у нас уже є бригада літаків Mirage і F-16. Таким чином, ми зможемо проводити бойові операції з авіацією.

Подивіться, зараз росіяни, не виходячи на штурмові дії наших позицій, навіть дистанційно впливаючи КАБами і дронами, виносять нас із позицій. Ми змушені відступати, тому що проти брухту немає прийому, якщо немає іншого брухту. А якщо ми почнемо бомбардувальні штурмові дії, що дозволять нам робити літаки, тоді ситуація на фронті зміниться зовсім в інший бік. Панування в небі – це половина успіху.

Тож українській армії важливо протриматися, а Україні не погоджуватися на заморозку війни до літа, і тоді ми зможемо побачити кардинальні зміни на полі бою на нашу користь.