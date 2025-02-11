Фронт может посыпаться летом: почему Россия ''усилила'' свою армию ослами

Российская армия начала использовать на фронте настоящих ослов для доставки грузов. И в Госдуме РФ это подтвердили. В частности, российский депутат от компартии Виктор Соболев заявил, что "вполне нормально использовать ослов и лошадей для доставки боеприпасов и прочего на передовую", а также отметил, что сейчас есть "большие сложности в обеспечении частей и подразделений, в том числе штурмовых отрядов и групп, боеприпасами, военно-техническим имуществом и продовольствием".

Начало использования российскими войсками на фронте ослов и прочих вьючных животных указывает на то, то Россия не вытягивает войну на истощение – ей не хватает техники. Она мобилизует всё, что может мобилизовать. Например, у людей на оккупированных территориях просто отбирают транспорт, и это не единичные, а массовые случаи. Об изъятии лодок у местного населения на оккупированных территориях вдоль Днепра я вообще молчу, уже дело дошло до конфискации надувных резиновых лодок.

Использование российской армией гужевого транспорта, в частности ослов, для Украины является очень хорошим признаком. Это свидетельствует о том, что техники для обеспечения войск у России становится все меньше и меньше. И теперь овес и фуражное зерно станет стратегическим сырьем для РФ, то есть не дизельное топливо для танков, а овес, потому что осла заправлять не нужно, а вот кормить – надо.

Поговаривают, что Трамп уже больше десяти раз общался с Путиным, и инициатором этих переговоров был именно Путин. Более того, в Белом доме звучит дата 24 февраля – это будет первая попытка прекратить огонь на линии фронта. У Путина катастрофа с экономикой, и появление на войне ослов и прочих вьючных животных говорит о том, что всё, лимит исчерпан.

Кстати, вполне могут быть правдой мелькающие у российских военкоров сообщения и фотографии, свидетельствующие о том, что, помимо лошадей и ослов, в войне против Украина Россия уже использует и верблюдов.

Вот только и с этим ресурсом у Путина беда: народное хозяйство РФ не обладает большим количеством вьючных животных. Индустриализация пошла настолько далеко вперед, что животных там не разводят в больших количествах. Этим в России в основном занимаются частные хозяйства и малый бизнес. Да и то, вьючные животные используются в качестве не основного вида транспорта, а дополнительного. Потому для мобилизации ослов, лошадей и прочих вьючных животных России нужно обращаться к крупным и частным хозяйствам.

Верблюды в Азии котируются, поскольку их не зря называют "кораблями пустыни", потому их вполне могут использовать для перевозки грузов для фронта.

А вот покупка оленей у чукчей – это бесполезный вариант, потому что олени необъезженные и необстрелянные. Да, их поголовье исчисляется сотнями, даже тысячами, но они же должны быть объезженными и обстрелянными! Ведь конь становится боевым только после того, как его научат не бояться выстрелов и взрывов. Иными словами, даже с мобилизацией даже такого вида транспорта как вьючные животные у России могут быть огромные проблемы. Не просто так существует поговорка: человек – не скотина, привыкает ко всему. Если скотину не покормить и не напоить водой вовремя, она издохнет.

Если Россия уже вынуждена использовать для транспортировки грузов на войне лошадей и ослов, то что тогда говорить о перспективах продолжения российского наступления, которое длится с конца 2023 года. Даже если в РФ соберут пехоту, танков от этого больше не станет. Проблема ведь состоит не только в дефиците грузового транспорта для подвоза обеспечения войск, но и в том, что нет и боевой техники.

Западные разведки подтверждают, что к июню 2025 года РФ выйдет на нулевые запасы боевой техники на складах. Уралвагонзавод за год собирает примерно 200-220 танков. За год! А теперь посмотрите статистику поражения бронеобъектов российской армии, то есть сколько ВСУ их выжигает за месяц. Так что с лета у российской армии начнутся колоссальные проблемы. Недаром Рыбарь написал, что они уже видят перспективу превращения мотострелковых бригад в конную армию. Но опять же возникает вопрос – где взять столько лошадей.

Путин надувает щеки, пытаясь делать вид и убеждать Украину и весь мир в том, что всё идет по плану. Он не может сказать: "Ребята, мы облажались, надо заканчивать". А вот Трампу он говорит: отдайте часть Украины – и будем срочно заканчивать.

Так что российское наступление постепенно будет угасать и пойдет на спад. А дополнительный личный состав, который сейчас готовит Россия, она будет стачивать точно так же, как это происходит сегодня. Россия стачивает личный состав в "мясных штурмах". По словам наших военных, на Покровском направлении появление бронетехники в составе атакующих групп РФ крайне редко случается.

Впрочем, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Путин начнёт осознавать реальность только тогда, когда Герасимов доложит ему о том, что фронт посыпался. А это может случиться летом, если боевые действия к тому времени ещё будут продолжаться.

Кроме того, есть большая надежда, что весной Украина начнет воздушные операции. К нам подойдут самолеты дальней радиолокационной разведки – шведы готовят передачу двух. Плюс сегодня, по некоторым оценкам, у нас уже есть бригада самолетов Mirage и F-16. Таким образом, мы сможем проводить боевые операции с авиацией.

Посмотрите, сейчас россияне, не выходя на штурмовые действия наших позиций, даже дистанционно воздействуя КАБами и дронами, выносят нас с позиций. Мы вынуждены отступать, потому что против лома нет приема, если нет другого лома. А если мы начнем бомбардировочные штурмовые действия, что позволят нам делать самолеты, тогда ситуация на фронте изменится совсем другую сторону. Господство в небе – это половина успеха.

Так что украинской армии важно продержаться, а Украине не соглашаться на заморозку войны до лета, и тогда мы сможем увидеть кардинальные перемены на поле боя в нашу пользу.