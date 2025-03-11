ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Це не Трамп не готував Україну до повномасштабної війни

Борислав БерезаБорислав Береза

Це не Трамп не готував Україну до повномасштабної війни
Це не Трамп не готував Україну до повномасштабної війни

Сьогодні в Україні популярні антиамериканізм та критика в бік Трампа. Вони не безпідставні, але помітно, що це добре керований процес.

Бо можна у всьому звинувачувати Вашингтон і таким чином намагатися скинути з себе негатив та навіть на цьому набрати рейтинг. А народу це дуже подобається. Тим більше, що Дональд Фредович, після паса у Білому дому від Володимира Олександровича, перейшов від риторики про 350 млрд та про те, що Україна сама винна у розв'язанні війни з Росією, до блокування нам військової допомоги та припинення обміну розвідданими. І понеслося.

Хочу нагадати, що це не Трамп будував дороги в Україні та не фінансував ЗСУ. Це не Трамп саботував ракетобудівну програму України. Це не Трамп казав, що вторгнення не буде і не Трамп радив готуватися до шашликів. Це не Трамп не готував Україну до повномасштабної війни.

Це не Трамп зірвав мобілізацію, мовчить про теракти в ТЦК, звільнив Залужного з командувачами різних родів військ та цим створив проблеми на фронті. Це не Трамп завів справи на генералів Марченко, Кривоноса, Галушкіна та інших. І це точно не Трамп атакує свободу слова в Україні та переслідує українську опозицію. Це не Трамп привів у СБУ Баканова та кубло російських агентів. І не Трамп оточив себе на Банковій людьми з антимайданним минулим назвавши їх 5-6 успішними менеджерами.

Але Трампа так легко звинувачувати у всьому, що відбувається сьогодні, забуваючи, хто та як привів Україну до цієї ситуації.

З Трампом розберуться американці, які його обрали. Це їх президент і це буде їх проблема, якщо вони так будуть вважати. А нам не треба забувати причинно-наслідкові зв'язки, які й призвели до того стану, в якому опинилася Україна. У нас є претензії до Трампа і його дій стосовно України. Але не треба цим підміняти прізвище того, хто має нести відповідальність за все скоєне. Але народу більше подобається висувати претензії до Трампа, а не до нашого президента, за все вище перераховане та за багато що ще. А що ж так?

Джерело:Telegram

Війна в УкраїніБлоги