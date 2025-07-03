Джей Ді Венс діє за спиною у Трампа? Сумніваюсь

Очевидно, що вже всі прочитали, що відмашку на тимчасову (сподіваємось) зупинку передачі Україні американської зброї дав такий собі заступник глави Петнагону Елбрідж Колбі.

Білий Дім і Держдеп "відморозились", заявивши, що це була позиція оборонного відомства. Вірите в це? Так отож.

Треба нагадати, що Елбрідж Колбі - це людина, яку проштовхував на посаду віце-президент США Джей Ді Венс. І це було продемонстровано публічно - він особисто приїздив на слухання профільного комітету Сенату, коли Колбі номінували на заступника Міністра оборони із питань політики. Це був прецедент - бо зазвичай віце-президент на такі слухання не приїздить. Саме на Колбі, а не на Гексеті, "висять" усі стратегії Пентагону.

Шкода, що у нас (я маю на увазі серед тих, хто ухвалює рішення) про існування Колбі багато хто дізнався лише після розголосу американських ЗМІ, хто саме ухвалював рішення про зупинку допомоги.

Ось чого я постійно кажу, що дипломатиче і аналітичне посилення наших представництв за кордоном кульгає вже давно не на одну, а зразу на обидві ноги. Бо треба точно знати, хто і за які ниточки дьоргає, щоб діагноз був абсолютно точним.