Два президенти. Чим відрізняються ''вибори'' Путіна та легітимність Зеленського

Закінчення терміну повноважень українського президента, як і слід було очікувати, пожвавило і російських політиків, і російську пропаганду, яка отримала можливість порівняти "легітимного" Путіна, який щойно пройшов через чергові вибори глави держави, і "нелегітимного" Зеленського, який "тримається за владу" навіть після того, як час його перебування на посаді глави держави добіг кінця.

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И это сравнение двух президентов и их "легитимности", пожалуй, один из лучших примеров нашего существования в мире постправды.

Потому что – ну что такое легитимность Владимира Путина, даже если говорить не о выборах 2024 года, а о выборах 2000 года и всех последующих выборах главы государства? Мы можем с уверенностью говорить, что ни в каких конкурентных выборах президента России Владимир Путин ни разу не участвовал. Интрига российских "выборов" была разве что в том, каких спойлеров подберут Путину, сколько процентов голосов он получит, какое количество бюджетных денег удастся распилить участникам "предвыборной кампании". Можно сколь угодно долго убеждать, что россияне просто любят Путина, но хотелось бы поинтересоваться – а была ли у них возможность "полюбить" кого-нибудь другого, за исключением Дмитрия Медведева, которого избрали по прямому указанию из Кремля? За все эти 24 года Путин ни разу не участвовал в дебатах участников выборов президента России, ему ни разу не пришлось отвечать на неудобные вопросы конкурентов (которых не было), российская власть – и российское общество – всегда относились к выборам Путина как к спектаклю, не имеющему никакого отношения к демократии. А "обнуление сроков", проведение выборов на оккупированных территориях и демонстративное уничтожение Алексея Навального накануне "голосования" в 2024 году стали напоминанием о том, что в этом спектакле перестала участвовать сама российская власть, которая поняла, что ей больше не нужно соблюдать даже намеки на приличия.

В Украине таких выборов, как в России, не было никогда. Вообще никогда. Украинские президенты побеждали в трудной конкурентной борьбе даже тогда, когда их избрание могло казаться делом предрешенным. Из всех руководителей Украинского государства – начиная с 1991 года – на второй срок смог переизбраться только Леонид Кучма, и то в обстановке жесткого политического противостояния. хорошо помню сам уровень дискуссии, потому что был ведущим телевизионной ночи после первого тура выборов 1999 года. Да, уже тогда было понятно, что главные противники Кучмы, такие как бывший спикер парламента Александр Мороз или бывший премьер Евгений Марчук, во второй тур не прошли, а в схватке с коммунистическим вожаком Петром Симоненко Кучма обречен на победу. И тем не менее у его конкурентов были собственные политические программы, а действующий президент искал их поддержки или хотя бы нейтралитета накануне второго тура. Сталкивался ли Владимир Путин с чем-либо подобным? А ведь 1999 год – это как раз то время, когда он стал премьер-министром и "преемником" президента России. В Украине за это время сменилось пять президентов. В России – один с половиной.

Именно поэтому в Украине сейчас задумываются не о потере Владимиром Зеленским легитимности, а о потере украинцами государственности в случае поражения в войне с Россией. Как это ни парадоксально звучит, но выборы президента Украины – если их провести в условиях военного времени, контроля власти над информационным пространством и отсутствием условий для голосования для миллионов людей в зоне боевых действий и за границей – были бы не "выборами Зеленского", а еще одними "выборами Путина". И если бы Владимир Зеленский на них победил бы, это была бы не победа на выборах, а банальное постсоветское переназначение, которое бы не добавило легитимности ни президенту, ни государственным институциям. И такие выборы не нужны ни украинцам, ни самому Зеленскому, ни его возможным конкурентам.

Потому что за эти 33 года граждане Украины привыкли участвовать в конкурентных честных выборах – тех самых конкурентных честных выборах, в которых практически никогда не участвовали граждане Российской Федерации. Легитимность власти – это не тогда, когда ты опускаешь в урну бюллетень и считаешь, что за будущее твоей страны и твоей семьи отвечаешь не ты, а тот, кто наверняка будет "переизбран". Легитимность власти – это когда за будущее отвечаешь ты сам и последствия твоего выбора наверняка отразятся и на тебе самом, и на твоей стране, и на твоих близких. Именно поэтому о легитимности Владимира Зеленского сейчас не задумываются ни его собственные избиратели, ни те, кто считал, что его избрание на пост главы государства может привести к катастрофическим последствиям.

Это волнует только тех, кто никогда не имел возможности проголосовать в своей собственной стране. Кто не знает, что такое альтернатива, и, следовательно, не знает, что такое легитимность.