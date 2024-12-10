Дожити до виплат. Воювати в російській армії стає все менш вигідно

Лідер Російської Федерації Володимир Путін скорочує військовослужбовцям ЗС РФ фінансові виплати за поранення. Враховуючи і без того розвинену корупцію в армії та медичній сфері країни, погоджуватися на службу за контрактом стає менш вигідним, пише СЕРА.

Далі текст мовою оригіналу

В ноябре российское правительство утвердило размеры единовременных выплат раненым участникам так называемой "специальной военной спецоперации" (так российские власти официально называют полномасштабную войну против Украины – КР). Их сумма теперь зависит от степени ранения. Выплата при тяжелых увечьях и травмах составит 3 млн рублей (раньше такую сумму получали все независимо от тяжести ранения). При легких ранениях будет выплачиваться 1 млн рублей, а при иных травмах – 100 тыс. рублей.Подобные меры сразу вызвали резко негативную реакцию Z-блогеров. Как отметил авторитетный в Z-сообществе Telegram-канал "Рыбарь", "дифференциация ранений может привести (и обязательно приведет) к двоякому толкованию тех или иных случаев нанесения вреда здоровью… и простору для коррупционных сговоров". Он напомнил также, что и до опубликованных изменений контузии и психологические травмы не считались серьезным препятствием для продолжения выполнения задач.

Действительно, еще год назад независимые журналисты писали, что покалеченных и негодных к службе мобилизованных отправляют в штурмовые отряды без должного медицинского освидетельствования и лечения.

В качестве примера можно привести историю 49-летнего Михаила из Подмосковья. Он попал на фронт случайно, будучи уверенным, что едет всего лишь на двухмесячные военные сборы. На войне он получил ранение, в результате чего у Михаила были повреждены связки и пробита насквозь кость. После ранения должной медицинской помощи бойцу так и не оказали, несмотря на дыру в ноге. Травматолог в Подольске даже не взглянул на рентгеновские снимки Михаила и признал его годным к службе.

Журналисты отмечают, что историй, подобных Михаилу, масса, и из раненых создают целые "инвалидные" штурмовые подразделения.

Еще в феврале 2023 года Минобороны РФ поясняло, что право на отпуск из полка выздоравливающих будут иметь только раненые и больные с категорией "Г", а после отпуска им вновь предстоит пройти медкомиссию и, возможно, вернуться на фронт. На войну едут люди с осколочными ранениями и еще не извлеченными осколками, солдаты без пальцев и без зубов.Независимым журналистам вторят и провоенные блогеры. Так, одна из авторитетных фигур в Z-сообществе Анастасия Кашеварова в начале ноябре сетовала на проблемы с увольнением из армии, которое, по ее словам, возможно, "только если ты умер или оторвало конечности". Анастасия признается, что к ней часто обращаются солдаты, включая девушек-военнослужащих, которым диагностируют гепатит или рак, но не увольняют с военной службы. Аналогичные проблемы возникают при достижении предельного возраста прохождения службы.Другая проблема, которую отмечает Кашеварова – это нахождение раненых бойцов в окопах неделями без возможности эвакуации. Она приводит пример военнослужащего из Якутии Александра, который 17 дней ждал эвакуацию и сам ампутировал себе ногу выше колена, чтобы избежать заражения.

Теперь же, когда финансовые выплаты напрямую зависят от категории ранения, у связанных с армейскими структурами медработников будет еще больше стимула преуменьшать характер увечий и не проводить надлежащую диагностику.Еще одна проблема – это трудности с получением ветеранами обещанных выплат, в том числе на лечение, даже если им удалось вернуться с фронта живыми и не отправиться туда снова. Сложности возникают с оформлением статуса ветерана боевых действий, особенно у бывших заключенных. Как выяснили журналисты, "спецконтингент" записывали в штурмовики на полгода без статуса добровольцев и страховых выплат за гибель или увечье. Выжившим не выдают военные билеты, справки о ранении и удостоверения ветеранов боевых действий.Не лучше обстоят дела и для родственников убитых или попавших в плен военнослужащих. Уже упомянутая Анастасия Кашеварова признает, что родные участников войны месяцами не могут получить реальный статус своего бойца, не говоря уж про выплаты.

"Погибших и пропавших без вести признают пленными или в строю. Реально пленным не дают статус "военнопленных", а после обмена в воинской части им говорят, что они дезертиры", – жалуется Анастасия.

Независимые журналисты подтверждают: ситуации, когда ветераны не могут получить льгот, выплат или хотя бы документов, подтверждающих, что они участвовали в войне, встречаются нередко. В большинстве случаев родственники даже не знают, с кем заключенные подписывали контракты на службу. Добровольцы "военной операции" Кремля страдают от проблем с выплатами не реже, чем осужденные. По словам родственников, им угрожают, а иногда их даже арестовывают за попытки уволиться. Если военнослужащий все же получит причитающиеся ему выплаты, ему, возможно, придется столкнуться с собственным командованием, решившим поживиться на чужом вознаграждении.

Журналисты давно сообщали о внеуставных расправах над "провинившимися" военными, которых избивают, пытают и сутками держат в холодных подвалах и земляных ямах без еды и воды. Теперь у подобных издевательств появился новый элемент.

"Военкоры" сообщают, что в одной из частей были обнаружены самые настоящие заложники, которых командиры били, унижали и месяцами получали миллионы рублей с их карт.И последний, но при этом самый важный момент состоит в том, что до получения любых выплат становится все сложнее дожить. Анастасия Кашеварова в своем канале честно фиксирует, что средний срок жизни "штурмовика" на фронте составляет 12-17 дней с момента подписания контракта. Все эти обстоятельства делают войну крайне невыгодным делом даже для тех, кто надеялся заработать на ней.