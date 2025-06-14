Природні пам’ятки Крабі привертають тиху увагу після зйомок ''Світу Юрського періоду''

Частина фільму "Світ Юрського періоду: Відродження", який вийде на екрани 2 липня 2025 року, була знята серед диких скель і бухт Крабі, Таїланд. Відомий своїми вапняковими скелями, прибережними печерами та густими лісами, Крабі був обраний знімальною командою через його місцевість, яка тісно відповідала доісторичному сеттингу фільму. Локації, такі як пляж Райлей і печера Пхра Нанг, слугували візуальними замінниками для сцен, що зображують дикі, стародавні середовища.

Вибір Крабі ставить цю частину південного Таїланду на карту кінематографічного туризму. Бренд Avani пропонує тематичні пакети, які включають:

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Ці пакети підкреслюють зв’язок із фільмом, не змінюючи природного характеру місцевості. Зростання уваги може вплинути на поведінку відвідувачів, але навряд чи змінить атмосферу регіону.

Екскурсії на каяках демонструють унікальні мангрові екосистеми Крабі. Джерело: Minor Hotels

З наближенням прем’єри фільму відвідувачі можуть почати помічати невеликі натяки на Голлівуд, що просочуються в місцеві пейзажі. Навколо Райлей і Пхра Нанг можна побачити handmade-вивіски чи нотатки, що натякають на сцени фільму, а деякі місцеві жителі можуть почати проводити невимушені прогулянки місцями, показаними у стрічці. Хоча офіційних заходів не заплановано, ті, хто відвідає регіон між липнем і листопадом, можуть зіткнутися з більшою концентрацією туристичної активності в цих зонах, особливо в обідні години та на вихідних.

Мандрівники можуть дістатися до цих знімальних локацій без екскурсій чи комерційних домовленостей. Пляж Райлей, доступний лише човном, з’єднується з пішохідними стежками поблизу та часто використовується скелелазами. Печеру Пхра Нанг можна досягти пішки від Райлей, і вона забезпечує доступ до прибережних стежок. Національний парк Тан Бок Кхорані має позначені стежки через ліс і зони з водоспадами. Острів Хонг, також доступний човном, менш багатолюдний і ідеальний для коротких зупинок на природі.

Печера Пхра Нанг і пляж Райлей вражають культовими вапняковими скелями. Джерело: Minor Hotels

Участь Крабі у глобальній франшизі не суттєво змінює функціонування регіону, але може привернути увагу до місць, які раніше залишалися поза увагою. Для незалежних мандрівників цей зв’язок пропонує ще одну призму, через яку можна досліджувати регіон, особливо для тих, хто шукає тихі природні ландшафти, які тепер зображені на екрані. Очікується, що зміни в кількості відвідувачів будуть помірними та розподіляться в часі.