Дипломатія Зеленського, або Не варто недооцінювати людей, які себе переоцінюють

СЛУГА НАРОДУ ( брит варіант)

Після нападу Японії на США в Перл- Харборі Америка вступила у 2 світову війну.

В цей час британський лідер В. Черчілль приїхав до президента США Рузвельта і аж на 3 тижні поселився в Білому Домі.

Його задачею було переконати старшого союзника, що британська Армія може перемагати.

Поведінка Черчілля була незвичною.

Ось як описував його лікар ці дні: "Я вперше бачив, що Вінстон задовольняється тим, що слухає. Можна майже відчути вагу, якої він нада, щоб прихилити до себе президента…він став взірцем стриманості й самодисципліни… а коли каже що небудь, то завжди щось таке, що напевно втішить вухо президента"

Черчілль поставив державний інтерес вище особистих звичок і добився свого - Америка прийняла рішення розпочати війну спочатку з Європи, а вже потім - на Тихому океані.

Британія була врятована.

СЛУГА НАРОДУ ( укр варіант)

Президент України наполегливо шукав зустрічі з новообраним президентом Трампом. Угода про ресурси, яку хоч і мають підписати не президенти, а урядовці, стала таким приводом.

Трамп із все більш проросійськими заявами - далеко не Рузвельт. Проте ціль зустрічі була зрозуміла.

По перше, Зеленський мав продемонструвати, що в ході переговорів про припинення війни Трамп зустрічається спочатку з українським президентом, а вже потім - з російським агресором. При цьому Зеленський мав по максимуму вибити російські наративи з уявлень американців.

І друге: Зеленський мав отримати запевнення Трампа, що Америка буде й надалі поставляти зброю Україні. Тепер - не безоплатно, а за гроші європейців і ресурси України.

На практиці все пішло не так. Зеленський на конкурсі капітанів у Білому домі не відмовився від звичок головного мачо планети. Трамп і Венс - теж.

В результаті ЗСУ опинилися на грані втрати половини зброї (фото). Але воюють з останніх сил.

Європа заявила, що ми вас підтримуємо, але ви мусите домовитися з Америкою. При цьому на зустріч лідерів 20 держав крім Зеленського запросили Залужного (інших послів не було)

Американська верхівка з небаченим пафосом вимагає укр вибачень і обіцяє кари.

Дипломати домовилися, що для нормалізації достатньо листа Зеленського з висловленням жалю щодо неконструктивної зустрічі.

95 квартал з властивим плінтусовим рівнем вивішує на своїй сторінці фото роялю з надписом Трамп.

Вашингтон оцінив гумор. Військова допомога повністю зупинена.

Кремль випив усі запаси святкового бухла.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ.

Не варто недооцінювати людей, які себе переоцінюють. Рузвельт.