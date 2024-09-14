Диктатор почав погрози з нуля? Що означають останні заяви Путіна

Путін: "Якщо Україна почне застосовувати проти РФ західну високоточну зброю великої дальності – це означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні. Це означатиме, що США, НАТО та європейські країни безпосередньо воюють із Росією, що вже істотно змінює саму суть, природу конфлікту. А якщо це так – ми прийматимемо відповідні рішення".

Якась не надто адекватна заява. Путін особисто і всі російські високопосадовці з 2022 року відкрито і офіційно заявляють, що "Росія воює з НАТО". Історії про "поляків", "французів", які воюють з армією Росії, які зайшли на територію Курщини, здійснюють рейди на Білгородщину, – давно і регулярно в пабліках "воєнкорів" і в офіційних ЗМІ.

На сьогодні кремлівська пропаганда вже всіх росіян переконала, що війна триває з Заходом, з НАТО, з Євросоюзом. А Україна – тільки театр дій, українці взагалі ні до чого, вони проти війни. За війну тільки "маріонетковий київський режим". Бо ж не може Росія зазнавати ударів і поразок від українців? Не можуть же українці на рівному місці створити дроновий флот і донищувати ЧФ РФ? Діставати розвіддані, успішно вербувати виконавців, підривати й підпалювати військову інфраструктуру? Це ж просто українці! Так що нищить армію Росії саме НАТО. Йому можна.

І з цього приводу Путін не вживав жодних заходів. Тільки він, а ще Пєсков, Мєдвєдєв, Лавров, Володін, Шойґу, Патрушев, Ґєрасімов, Захарова, Сімоньян кричали про "перетин червоних ліній" і страшну відповідь Росії, можливо навіть ядерну. Чим все і обмежувалось.

І тут раптом "добрий ранок!" – Путін знов відкрив для себе "можливу майбутню" пряму участь НАТО і ЄС у війні. І знов взявся погрожувати таким же абстрактним "прийняттям відповідних рішень".

Таке враження, що сцарь обнулився і відбувся відкат до якоїсь "точки збереження". Але в Росії все сприйняли як належне.

Дивно і абсурдно, але в автократії нормально спрацьовує. Диктатор почав погрози з нуля? Ну, значить, так треба. "Це справа Путіна – знати, нам це ні до чого".